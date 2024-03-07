Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2024 21:43
işkur kurası ile işe girenlerin maaşı

yahu arkadaş infaz koruma memuruyum maaş 35 bin adam işkur da kuraya girerek hastaneye giriyor maaşı 38 bin artı ilave tediyeler... şimdi benim anlamadığım bu arkadaşlara maaş verirken bütçe Almanya bütçesi bize iyileştime yapmaya gelince bütçe oluyor somali bütçesi .... hak mı kardeşim bu ya ilçe hastanesinde akşama kadar boş beleş oturana bu parayı verebiliyorsan bizi neden yargı paketinden çıkartıyorsun dalga geçer gibi böyle hak olmaz resmen sinir harbi saygısızlığın daniskası....

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