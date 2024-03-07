Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 21:57
Alt bolge

Merhabalar alt bolge tayini için başvuru yapma istiyorum.Bir şehir için başvurdum diyelim.Şehir merkezinde bir hastanaye mi giderim yoksa herhangi bir ilçeye yollayabiliyorlar mı??Kendim seçebiliyor muyum gideceğim hastaneyi??Bilen bir arkadaş cevaplayabilir mi???


afilun
Memur
07 Mart 2024 22:29

Alt bölge tayini nokta tayin olmadığı için herhangi bir yer olabilir. Sempatik yollar hariç böyle

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