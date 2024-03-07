Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Mart 2024 21:59
Müdür vekili misin?

Arkadaşlar kalemde müdür vekili olarak görevlendirildim. 2 yıllık bilgisayar mezunuyum. Uzun süre müdür vekili olarak devam edeceğim. Müdür maaşı almak için illa adalet mezunu veya 4 yıllık mezun mu olmak gerekiyor?

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