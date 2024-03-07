Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


07 Mart 2024 23:01
2006 Girişli Sonradan Engelli Memur Emeklilik Şartları Nedir

Merhaba 2006 girişli memurum.Yüzde 46 engelli raporum var.raporu ise başladıktan sonra aldım.

.5809 pirim günüm var 600 kusur gün doğum borçlanması yapabiliyorum.Emekli olabilir miyim.Bilgisi olan varsa yardımcı olursanız sevinirim.

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