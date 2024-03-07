Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Mart 2024 23:17
Maaş ve vergi kesintisi hesaplama

Arkadaşlar benimle aynı dönem başlayan branşlarımız farklı ama aynı unvanda 2 arkadaşla karşılaştırdık onların vergi kesintisi maaaşları falan aynı benimkinden fazla kesinti var. Bunun sebebi ne olabilir. Bi de maaş hesaplamayı nerden öğrenebilirim. Yani takibini yapıp sorun olursa düzeltmek için. Mutemetlik çözebilir mi? Bi de ben bu durumu yeni farkettim öncesinin araştırılması ve değerlendirilmesi için ne yapmam gerekiyor muhtemelen başından beri fazla kesinti yapılıyor.

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