İl içi eş durumu(cevabı bulunamayan soru)

Herkese iyi akşamlar. Benim sorum il içi eş durumu tayini ile alakalı olacak. Nereye baktıysam cevabını bulamadım. Ben 3 yılını doldurup kadroya yeni geçen tıbbi sekreterim. Eşim aynı ilin 62 km uzaklıktaki farklı ilçesinde 6 yıllık kadrolu öğretmen. İlgili yönetmeliğe baktım. il içi eş durumu herhangi bir döneme bağlı kalmadan yapılır yazıyor. Ancak atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde eşimin durumuna göre baktığımızda ilgili kurumla koordinasyon sağlanır yazıyor. şimdi bu durumda ben eş durumu dilekçesi verdiğimde sen gitme eşin eş durumuyla yanına gelsin diyerek ret verirlermi? Lütfen daha önce aynı durumda olup sonucunu paylaşabilir misiniz? Teşekkürler.

Herkese iyi akşamlar. Benim sorum il içi eş durumu tayini ile alakalı olacak. Nereye baktıysam cevabını bulamadım. Ben 3 yılını doldurup kadroya yeni geçen tıbbi sekreterim. Eşim aynı ilin 62 km uzaklıktaki farklı ilçesinde 6 yıllık kadrolu öğretmen. İlgili yönetmeliğe baktım. il içi eş durumu herhangi bir döneme bağlı kalmadan yapılır yazıyor. Ancak atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde eşimin durumuna göre baktığımızda ilgili kurumla koordinasyon sağlanır yazıyor. şimdi bu durumda ben eş durumu dilekçesi verdiğimde sen gitme eşin eş durumuyla yanına gelsin diyerek ret verirlermi? Lütfen daha önce aynı durumda olup sonucunu paylaşabilir misiniz? Teşekkürler.