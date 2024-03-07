Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mart 2024 23:46
İlçe belediyesi memur maasi

Polislik ten 6/2 kademe ile eş çalışmiyor belediyeye geçiş yapılsa maaş ne tahmini nekadar olur acaba arkadaşlar ses si en düşük ilçe imiş belediyenin

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