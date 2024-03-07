Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Mart 2024 23:54
Resmi tatillerde nöbet usulü çalışma

Ben bir devlet üniversitesinin hayvan hastanesinde kadrolu olarak çalışan bir vet.hekimim dini ve milli bayramlardaki tatillerde, nöbet esasları ve ücretlendirmeyle ilgili bir bilgisi olan var mı? Resmi tatillerde alacağımız fazla mesai ücreti neyle çarpılarak veriliyor ve hangi bütçeden veriliyor? Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Sendikaya üye olanın karı kalmadı. Sendikalar bittiyoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Seçim Görevi başkan Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Endlasyonu hesaplamayı bırakınTüm Teknik Personeli Mühendis Tek-Sen'e Üye Olmaya Davet EdiyorumAile yardımı hk.hizmetli kadrosundaki arkadaslarimMart Ayı enflasyon Tahmini

Sözlük

Shogun 1 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 4 ios 17.4 1 django 1 mutluluğun şifresi güvenmek 11 Cuf Cuf Hoca 1 dünyanın en kalabalık adası 5 gülfeşan 11 mangal sezonu 6 alaaddin'in sihirli lambası 2

Son Haberler

Performansı düşük doktor 65 yaşından sonra istihdam edilebilir mi?8 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıBakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklamaİftar menülerine yüzde 100 zamBakan Yumaklı: İHA'sıyla SİHA'sıyla mücadelemiz etkin bir şekilde devam edecek

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?