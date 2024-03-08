Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Mart 2024 00:08
Memurların bilmediği, sendikanın gerçek yüzü

https://www.memurlar.net/haber/42533/yeni-duzenleme-ile-sendikalar-bazi-partilerden-daha-fazla-hazine-yardimi-alacak.html

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