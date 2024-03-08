Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Mart 2024 00:37
Ev aldigim için aynı ilde farklı ilçeye tayin

SGK da memurum malum bu sıralar herkesin başına geldiği gibi ev sahibimiz çıkın dediği için maddi gücümüzün yettiği bir ilçede ev aldık dilekçe verdim red geldi gerekçe olarak işveren memuru olduğum için yerime memur gelmeden gonderemeyeceklerini söylediler evrakta çalışan alalale memur olsaymisim hic sorun olmazmis il müdürlüğüne gittim derdimi silsileye uyarak yardımcılarına ve müdüre anlattım 1.5 yaşında kızım var kreşe birakicam metroyla Kızılay'a gecicem oradan egoyla bulunduğum merkeze gecicem 10-10.30 arası kurumda olabilirim akşamda kızımı kresten almak için yine 2.5 -3 gibi çıkmam gerekiyor il müdürü yerime memur bulana kadar mesai saatlerinde idare ederim diyor durumu merkezime anlatıyorum yazılı olarak bildirsin il müdürlüğü yoksa 9-4 olarak idare ederim diyor yada bana il müdürlüğü yazıyla bildirecek diyor artık bıktım çalıştığım için cezalandiriliyorum resmen cimere yazmayı düşünüyorum bu hiç birşeyi çözmez olacaksa da olmaz diyorlqr ben ne yapabilirim ışınlanayim mi 1.5 yaşındaki kızım arabayla kendini kreşe mi biraksin böyle bir durumla karşılaşan Cimere yazan oldu mu yada Cimere yazsam yaptırımı ne olur acil yardima bir çözüm yoluna ihtiyacım var sendikalar zaten ise yaramıyor

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