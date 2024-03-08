toplu kadroya geçirilenler sağlığ atanabilir mi?

merhabalar. Mayıs ayında aile bakanlığında asdu olarak kadroya alındım. Hali hazırda psikolog olarak da sağlık bakanlığına atandım. Daha duyurular yapılmadı ama önceki duyurulara baktığım zaman; atama tarihinden bir yıl öncesi tarihi baz alarak '' **.**.20** tarihinden sonra herhangi bir sebeple hizmet sözlesmesinin sona erdigi tespit edilenlerin; Sözlesmeli Personel Calistirilmasina Iliskin Esaslarin ek 1 inci maddesinin 4 üncü fikrasinda belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar haric, göreve baslatilmamasi gerekmektedir.'' yazıyor. atama 04.03.2024 tarihinde yapıldı bir yıl öncesi tarihi 04.03.2023 olarak baz al alınacaktır muhtmeelen yeni duyuruda. mayıs 2023 te toplu kadroya geçenler bu alımdaki akıbeti nedir?

merhabalar. Mayıs ayında aile bakanlığında asdu olarak kadroya alındım. Hali hazırda psikolog olarak da sağlık bakanlığına atandım. Daha duyurular yapılmadı ama önceki duyurulara baktığım zaman; atama tarihinden bir yıl öncesi tarihi baz alarak '' **.**.20** tarihinden sonra herhangi bir sebeple hizmet sözlesmesinin sona erdigi tespit edilenlerin; Sözlesmeli Personel Calistirilmasina Iliskin Esaslarin ek 1 inci maddesinin 4 üncü fikrasinda belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar haric, göreve baslatilmamasi gerekmektedir.'' yazıyor. atama 04.03.2024 tarihinde yapıldı bir yıl öncesi tarihi 04.03.2023 olarak baz al alınacaktır muhtmeelen yeni duyuruda. mayıs 2023 te toplu kadroya geçenler bu alımdaki akıbeti nedir?