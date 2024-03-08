Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mart 2024 17:38
toplu kadroya geçirilenler sağlığ atanabilir mi?
merhabalar. Mayıs ayında aile bakanlığında asdu olarak kadroya alındım. Hali hazırda psikolog olarak da sağlık bakanlığına atandım. Daha duyurular yapılmadı ama önceki duyurulara baktığım zaman; atama tarihinden bir yıl öncesi tarihi baz alarak '' **.**.20** tarihinden sonra herhangi bir sebeple hizmet sözlesmesinin sona erdigi tespit edilenlerin; Sözlesmeli Personel Calistirilmasina Iliskin Esaslarin ek 1 inci maddesinin 4 üncü fikrasinda belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar haric, göreve baslatilmamasi gerekmektedir.'' yazıyor. atama 04.03.2024 tarihinde yapıldı bir yıl öncesi tarihi 04.03.2023 olarak baz al alınacaktır muhtmeelen yeni duyuruda. mayıs 2023 te toplu kadroya geçenler bu alımdaki akıbeti nedir?

kykdr
Aday Memur
09 Mart 2024 01:32
kılavuzda 28 Şubat diye bi tarih var mıydı hatırlıyormusunuz

servet07
Aday Memur
09 Mart 2024 13:03

Ayni kadroya atanamazsin.. farklı kadroya atanabilirsin sikinti olmaz


Oktaycakmak08
Aday Memur
09 Mart 2024 19:14
yani asdu(aile sosyal destek uzmanı) ünvanından psikologa atanabilirşm değil mi? başka bir başlıkta atanırken sözleşme fesih imzalamış sayılıyorsunuz diye yazdığınızı görmüştüm zira
servet07, 2 gün önce

Ayni kadroya atanamazsin.. farklı kadroya atanabilirsin sikinti olmaz


PERSONEL07
Daire Başkanı
10 Mart 2024 11:43

tarih 28.02.2023 ve başka ünvanda sorun yok

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