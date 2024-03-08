Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2024 18:05
Eskişehir-Kütahya

Eskişehir mi Kütahya mı ? Neden ?


memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
08 Mart 2024 18:48
kütayha'dakiler eskişehir'e gezmeye gelir. eskişehir büyük bir şehirdir her yer birbirine yakındır. kiralar biraz pahalıdır ama ülke ortalamasını geçmez. öğrenci şehridir kavga gürültü arada olur ama uzamaz. sosyal birisiyseniz eskişehir. yok ben anadolu insanıyım diyorsanız kütahya seçeneğini araştırmanızı tavsiye ederim.

shuparasutcu
Aday Memur
08 Mart 2024 20:14
Eskişehir ek göreviyle meşhurdur. İstirahatli günün sürekli yanar. Bu 2 cümle yeterli. İstediğine sor tek alacağın cevap bu

Fbgsbsk
Memur
08 Mart 2024 20:36

Kütahya con şirin bir il. Sosyal hayat oek yok ama izmire eskisehire heryere yakın. Gediz tavsanlı simav ve diger ilçeleri kucuk sakin şirin deprem kusagında oldugu için evler cok katlı degil ve uygun oluyor şirin oluyor böyle ahsaptan zemin falan ilk defa orda gormus tum lambidi zemin cok tatlı sorunsuz sakin gedizde bir karakol var dersin köydeki babaanne evi gibi çatılı 2 3 katlı bahceli kucucuk nustakil bişey okadar problemsiz bir sehir yani bi karakol yapmaya bile tenezzül etmemişler yatarsın hep zaten gediz de kucuk yeşil alanı bol geceleri 12lere kadr tek(kadın için) gezebilecwk bir ilçe. Nufusu genelde yaslı sma sokaklar avrupa kasabası gibi tertemiz ben orda okumstm hiç sorun yasamadım calısan içinde polis bildiklerim vardı sadece yatıyolqrdı ya hergun pikniktelrdi demek ki cok rahatlardı. Merkez nasıldır bilmem oyle gunluk gezmiştim ankranın bir ilçesi gibi vişey ama temiz yani


85200258
Genel Müdür
08 Mart 2024 20:51
Gedizi bilmem ancak Kütahya ne o kadar medeni , ne de o kadar sakin... Eskişehirli olup bile geldiğine pişman olanlar var.
Fbgsbsk, 3 gün önce

Kütahya con şirin bir il. Sosyal hayat oek yok ama izmire eskisehire heryere yakın. Gediz tavsanlı simav ve diger ilçeleri kucuk sakin şirin deprem kusagında oldugu için evler cok katlı degil ve uygun oluyor şirin oluyor böyle ahsaptan zemin falan ilk defa orda gormus tum lambidi zemin cok tatlı sorunsuz sakin gedizde bir karakol var dersin köydeki babaanne evi gibi çatılı 2 3 katlı bahceli kucucuk nustakil bişey okadar problemsiz bir sehir yani bi karakol yapmaya bile tenezzül etmemişler yatarsın hep zaten gediz de kucuk yeşil alanı bol geceleri 12lere kadr tek(kadın için) gezebilecwk bir ilçe. Nufusu genelde yaslı sma sokaklar avrupa kasabası gibi tertemiz ben orda okumstm hiç sorun yasamadım calısan içinde polis bildiklerim vardı sadece yatıyolqrdı ya hergun pikniktelrdi demek ki cok rahatlardı. Merkez nasıldır bilmem oyle gunluk gezmiştim ankranın bir ilçesi gibi vişey ama temiz yani


Alfa26
Aday Memur
08 Mart 2024 21:32
Eskişehirdemi görev yapıyorsnz
memurbeydiyiceksiniz, 3 gün önce
kütayha'dakiler eskişehir'e gezmeye gelir. eskişehir büyük bir şehirdir her yer birbirine yakındır. kiralar biraz pahalıdır ama ülke ortalamasını geçmez. öğrenci şehridir kavga gürültü arada olur ama uzamaz. sosyal birisiyseniz eskişehir. yok ben anadolu insanıyım diyorsanız kütahya seçeneğini araştırmanızı tavsiye ederim.

Fbgsbsk
Memur
09 Mart 2024 01:23

Ya okDar bilmiorjm odda okudum cok sakin geldi. Evet insanlar acık secik giyinen virini gorse seytan gormus gibi bakıgor yobaz ve viraz muhafakazar ama dedigim gibi yaslı nufusu fazlaydı oranın suc ve olay oranıda fusuktu bilmiyorum bana karsı cok sıcaklardı ev sahiplerim olsun defalarxa evc degiştirdim okula yakınlasana kadr hepsi birbirnden iyi insanlardı merkezde gezmek dısında bulunmadım ama sokakları vs okadr temiz ki ilerde ailemle krada yasamak isterim derdim guvenli temiz sakin sorunsuz suriyelisiz afgansız

85200258, 3 gün önce
Gedizi bilmem ancak Kütahya ne o kadar medeni , ne de o kadar sakin... Eskişehirli olup bile geldiğine pişman olanlar var.

memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
09 Mart 2024 08:41
ben 2 senedir öğrenciyim ve 2024/4 le burada memur oldum. arşivi bekliyorum.
Alfa26, 3 gün önce
Eskişehirdemi görev yapıyorsnz

Alfa26
Aday Memur
09 Mart 2024 12:33
hayırlı olsun
memurbeydiyiceksiniz, 2 gün önce
ben 2 senedir öğrenciyim ve 2024/4 le burada memur oldum. arşivi bekliyorum.

memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
09 Mart 2024 16:05
Teşekkürler. Siz polislik için mi sordunuz? Yukarıda bir arkadaşın yazdığı gibi ek görev çok oluyormuş burada diğer başlıklarda da Eskişehir için ek görev çok yazmışlar.
Alfa26, 2 gün önce
hayırlı olsun

Alfa26
Aday Memur
10 Mart 2024 08:11
Eskişehirdemi görev yapıyorsunuz ?
shuparasutcu, 3 gün önce
Eskişehir ek göreviyle meşhurdur. İstirahatli günün sürekli yanar. Bu 2 cümle yeterli. İstediğine sor tek alacağın cevap bu

Alfa26
Aday Memur
10 Mart 2024 08:13
polislik için sormuştum
memurbeydiyiceksiniz, 2 gün önce
Teşekkürler. Siz polislik için mi sordunuz? Yukarıda bir arkadaşın yazdığı gibi ek görev çok oluyormuş burada diğer başlıklarda da Eskişehir için ek görev çok yazmışlar.
Toplam 11 mesaj

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