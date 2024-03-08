Eskişehir-Kütahya

kütayha'dakiler eskişehir'e gezmeye gelir. eskişehir büyük bir şehirdir her yer birbirine yakındır. kiralar biraz pahalıdır ama ülke ortalamasını geçmez. öğrenci şehridir kavga gürültü arada olur ama uzamaz. sosyal birisiyseniz eskişehir. yok ben anadolu insanıyım diyorsanız kütahya seçeneğini araştırmanızı tavsiye ederim.

kütayha'dakiler eskişehir'e gezmeye gelir. eskişehir büyük bir şehirdir her yer birbirine yakındır. kiralar biraz pahalıdır ama ülke ortalamasını geçmez. öğrenci şehridir kavga gürültü arada olur ama uzamaz. sosyal birisiyseniz eskişehir. yok ben anadolu insanıyım diyorsanız kütahya seçeneğini araştırmanızı tavsiye ederim.