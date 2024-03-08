Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Mart 2024 18:30
Beeldiye de emeklilik " -egm ile farki

Arkadaşlar kurumlararasi geçiş le belediye geçmeyi düşünüyorum egm de 8 yıllık hizmetimle. zoraki 55 yaşında emeklilik olunuyor teşkilatta emekli ikramiyesi de ortalama 430 bin civarı ve maaş 14 bin civarı ancak belediyede 65 yaşına kadar çalışılanabiliniyormus doğrumudur ? Ve emekli ikramiyesi ve emekli maasi tahmini ne kadar olubiliyor hangi taraf daha mantıklıdır sizce teşekkür ederim saygılarımla

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