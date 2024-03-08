Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2024 18:50
Nakdi tazminat

Görevini canı pahasına yapan değerli meslektaşlarım. Bir çok olaya gidiyoruz. Allah esirgesin hepimizi. Olaylarda mukavemetle karsilasabiliyoruz. Yaralanma hakaret tehdit v.b. Ben bu tür durumlarda karşı tarafın yanına kar bırakmıyorum. Maddi manevi tazminat davası açıyorum. ayrıca nakdi tazminat dosyası da gönderiyorum EGM ye. İlk dosyamdan 2021 de 7 bin TL almıştım BTM. 2023 sonunda gönderdiğim dosyadan BTM çehrede araz. 43,369 TL yatmış. ayrıca 30 bin TL lik manevi tazminat davası devam ediyor. demem o ki üşenmeyin hazırlayıp gönderin dosyanızı. Herkese Hayırlı Ramazanlar.


Eksen-7
Aday Memur
08 Mart 2024 20:20

Ben 2022 de 4 dosya gönderdim hala ses seda yok tazminat bürosunu arıyorum bilgide vermiyorlar

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