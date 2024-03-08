KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Mart 2024 18:54
Gsb sonuçları unutuldu sanirim

Taşlara mı döndü kalbin, gelmedin

Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun

Yârim, gözlerim yolda, beklerim ama sen gelmez oldun?


Mehmet-şeker
Genel Müdür
08 Mart 2024 19:28

Duyuru yayınlamışlar gördün mü başvuru bekliyor yazanların başvurusu en kısa sürede yayınlanacak diye iş iyice temmuzda yakında fragmanı dönen yeni dizinin ekimde başlamasına döndü

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