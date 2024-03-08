Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Mart 2024 18:59
Pomem Hagb

Çocukken işlenen tck 191 6 ay hagb pomemden mezun olmaya engel teşkil eder mi? Bu durumda olup atanan tanıdığınız falan varmı

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