Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Mart 2024 19:09
Bilgisi olan söylesin lütfen
Arkadaşlar, ben kadrolu röntgen teknikeriyim. Tıbbi sekreter diplomamı da var. Eylüldeki KPSS önlisansına girip iyi bir puan aldıktan sonra, hiçbir zaman kaybı olmadan tıbbi sekreterlikten atanabilir miyim?

ebubekirasb
Aday Memur
08 Mart 2024 23:58
alım olursa yerleşirsin

yelizzdurur
09 Mart 2024 00:08
önce istifa lazım, aradan 1 yık gecer öyle atanabilirsin

Saglikcibaba
Aday Memur
09 Mart 2024 10:39
Şimdi hanginizin dedigi doğru? :)

servet07
Aday Memur
09 Mart 2024 12:36

Atanirsin sikinti olmaz..kadroludan sozlesmeliye gecebiliyorsun..kadrolian kadroluya 1 yil sarti var

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