Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Mart 2024 19:40
Yeni kadro ve nakil
2023 Mart ayında kadroya geçtik 1,5 yıldır çalışıyorum. kadroya geçerken 4 yıl naklen tayin olamaz gibi ibareye imza attık. Mazaretimiz olsa bile 4 yıl beklemek zorundamıyız? Geçiş yapanlar oldu mu bildiğiniz gördüğünüz?

elk muhendis
Şef
08 Mart 2024 23:27

4 yıl kadrolu olarak başka kuruma geçiş yapamazsın.


sezaiiii
Memur
08 Mart 2024 23:57
görevlendirme veya başka yolu yokmu. çünkü saçma mazereti olan için o 4 yıl geçerli olmaması lazım
elk muhendis, 3 gün önce

4 yıl kadrolu olarak başka kuruma geçiş yapamazsın.


HALİT87
Memur
09 Mart 2024 08:58

Sağlık sebebi ile sordum.. Anca mahkeme kararı ile olur dediler..

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