Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35

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08 Mart 2024 20:07
Kıyafet yardımı iptal!!!
İlgi : 09.02.2024 tarihli ve E-64979272-151.99-2876262 sayılı yazımız. İlgi'de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, 657 sayılı Kanun'un 211 inci maddesi ve bu madde gereğince hazırlanan "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" ile memurlara yapılacak giyecek yardımı, hizmet sınıfları ve ünvanlar itibarıyla düzenlenmiştir. Bilindiği üzere, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) giyecek/giyim, koruyucu giyim vb. yardımlar konusunda, kadrolu personel, sözleşmeli personel ve işçiler hakkında düzenleme ve uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Diğer taraftan, memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren giyecek yardımına, 7 nci dönem toplu sözleşmedeki genele ilişkin haklarda yer verilmemiş olup hizmet kollarının bazılarında koruyucu giyim malzemesi, giyecek yardımı, kıyafet yardımı şeklinde düzenlemeler yer almıştır. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde de belirli birim ve hizmetlerde görev yapan personele ayni olarak koruyucu giyim yardımı verilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "İşin gerektirdiği araç, gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak verilebilir. Ancak bu yardımlar hiçbir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz." denilmektedir. Bu maddeye göre sözleşmeli KİT personeline verilecek giyim eşyasının mülkiyeti personele değil kuruluşa ait olmaktadır.

SauronOz
Aday Memur
08 Mart 2024 20:08
Öte yandan, bu konudaki farklı uygulamalara karşın 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde konu ele alınmıştır. Genelgenin "Personel Giderleri" başlıklı bölümünde koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, İlgi'de kayıtlı yazımızla tarafınızdan talep edilen bilgi ve belgeler incelenmiş olup giyim, giyecek ve koruyucu giyim yardımı konularında hatalı uygulamalar aşağıdaki şekildedir: Söz konusu yardımların mevzuata aykırı olarak tüm personele uygulanması, Koruyucu giyim yardımının niteliklerinin amacına uygun olmaması, koruyucu vasfının bulunmaması, Bu yardımların nakit, kupon, çek veya PTT aracılı kart vb. ile yapılması,Kuruluşlar arasında söz konusu yardım tutarları arasındaki büyük farklılıkların bulunması, Mülkiyeti kuruluşa ait olan giyeceklerin envanter kaydının tutulmaması ve yeni yapılacak yardımlar konusunda bu durumun dikkate alınmaması, Giyim, giyecek ve koruyucu giyim yardımının personel dışındaki kişilere kullandırılması ve amacı dışında kullanılması imkanının bulunması, Söz konusu yardımların günlük giyecek veya kişisel ihtiyaçları karşılamak amaçlı kullanılması, Kapsam dışı işçi statüsündeki personele ilişkin kurum/kuruluş iç düzenlemesi ile geniş çaplı ve amacına aykırı kullanımların yapılması, Giyim eşyasını veya koruyucu giyim eşyalarını taşıma zorunluluğu olup olmamasına dikkat edilmeyerek geçici ihtiyaç olması ihtimaliyle yardımların yapılması, Koruyucu giyim yardımının görev gereği meydana gelebilecek zararlardan personeli korumaya yönelik olması gerekirken personele ek bir mali hak gibi kullandırılması, Giyim yardımının ayni olarak personele tesliminden kuruluş yönetim kurulu sorumlu iken bu sorumluluğun yüklenici tarafından personele imzalatılan tutanaklar yoluyla yerine getirildiğinin kabul edilmesi, Kuruluşlarca ayni olarak verilmesi gereken söz konusu yardımların gerçekte verilip verilmediği ile sözleşmede yer alan mahiyette kullanılıp kullanılmadığı kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

SauronOz
Aday Memur
08 Mart 2024 20:09
Bu çerçevede: Personele yönelik ivedilikle nakit, çek, kupon, kart, PTT aracılı kart, fatura karşılığı ve hangi ad altında olursa olsun ayni hariç tüm giyim, giyecek ve koruyucu kıyafet yardımlarının uygulamasının durdurularak bu konuda yapılan işlemlerin düzeltilmesi, Yardımların sadece işin gereği ilgili personele kurum tarafından ihale yapılarak kısıtlı olarak temin edilmesi, kuruluş envanterine kaydedilmesi ve kuruluş tarafından (yüklenici tarafından değil) ayni olarak işin gereği ve amacına uygun olarak yapılması, Gelir Vergisinden müstesna olan demirbaş olarak verilen giyim eşyası (Resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası) dışındaki giyim, giyecek, koruyucu giyim veya başka adlar altında giyim eşyasına yönelik yardımlar konusunda gelir vergisi unsuru olması sebebiyle Gelir İdaresi Başkanlığıyla ivedilikle irtibata geçilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması, Koruyucu giyim yardımı konusunda koruyucu vasfı bulunmayan, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkisi olmayan koruyucu giyim yardımının ivedilikle sonlandırılması, üst normlarda yer aldığı şekliyle sadece ilgili sınıftaki personele ve normlarda yer alan şartların oluşması durumunda sağlanması, koruyucu giyim yardımı yapılan personelin fiili arazi görevine, görev alanına ve yardıma ilişkin diğer teknik bilgilerin Bakanlığımıza iletilmesi, Kurum içi düzenlemelerle yapılan giyim/giyecek ve koruyucu giyim yardımına ilişkin konularda "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği" ile "Giyecek Yardımı

SauronOz
Aday Memur
08 Mart 2024 20:10
Yönetmeliğinin Uygulanması Genelgesi"nin emsal olarak dikkate alınması, kapsam dışı personele yönelik yapılması planlanan giyim, giyecek veya koruyucu giyim yardımı vb. adlar altındaki tüm yardımlara ilişkin Bakanlığımızın görüşüne başvurulması, Giyim, giyecek, koruyucu giyim yardımı veya başka ad altında giyim ile ilgili tüm meri iç düzenlemelerin yukarıda yer verilen tespit ve talimatlar doğrultusunda ivedilikle revize edilerek Bakanlığımızın görüşüne sunulması gerekmektedir. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük teşebbüsün karar ve yürütme organları olup giyim, giyecek ve koruyucu giyim yardımı uygulamalarının mevzuata uygun yürütülmesinden doğrudan sorumludurlar. Bu kapsamda, söz konusu uygulamalarda mevzuata aykırı olabilecek işlemlere ilişkin ilgili denetim süreçlerinin başlatılması planlanmakta olup ayrıca konu hakkında Sayıştay Başkanlığına bilgilendirme yapılacaktır. Yapılacak incelemeler sonucunda mevzuata aykırı uygulama yapılmasına sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim yardımlarının bedelinin tahsil edilmesi ve haklarında ilgili mevzuat gereğince idari süreçlerin başlatılması söz konusu olabilecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim

iras
Genel Müdür
08 Mart 2024 20:41

Hükümet e para lazım .toplu sözleşmede imzalarken aklına gelmemiş şimdi ona verme buna verme.


iras
Genel Müdür
08 Mart 2024 20:43

Kkd botun kutum demirbaşına kaydı nasıl olacak emekli olunca başka personel e mı giydirecek


muhendisfak
Memur
08 Mart 2024 20:51

İs-te-me-züüüükkk!!!


muhendisfak
Memur
08 Mart 2024 20:58

Bu gapesese2020 denen eleman buralarda mı? Bize istemezükçü diyordu. Hadi çık şimdi de yaz bakalım.


draf
Genel Müdür
08 Mart 2024 21:13

Önceki yazıda toplu sözleşmeye eklenmedigi yazılıydı. Şimdi eski verdiklerinin de parasını geri alacaz diye yazmışlar :)


draf
Genel Müdür
08 Mart 2024 22:19

Geçmişi bir hatırlatayım, iki sendika vardı. Giyim yardımını biz sağladık diye twiter üzerinden paylaşımları vardı. Dün sendika parasını iptal ettirdi 200 tl den olduk diye chp yi hedef gösteren vardı. Bir de sendika başkanının mesajı vardı. Giyim yardımı sürecinde sıkıntı yok diye.


Agency
Memur
09 Mart 2024 00:28
hiç bir toplu sözleşmede giyim çeki verilmesine dair madde yoktu. hepsinde koruyucu giyim yardımı yasada belirtildiği gibi ayni verilecek diyordu. şimdi yazıda gelir idaresi ile görüşüp, gerekli beyanları düzeltin diyor. bu durumda geçmişte verilen giyim çekleri yüzünden masalardan kesinti olabilir.
iras, 3 gün önce

Hükümet e para lazım .toplu sözleşmede imzalarken aklına gelmemiş şimdi ona verme buna verme.


draf
Genel Müdür
09 Mart 2024 00:55

Bir önceki maliye bakanlığının yazısını okumamissin. Bu sene toplu sözleşmede giyim yardımı yok diyordu

Agency, 2 gün önce
hiç bir toplu sözleşmede giyim çeki verilmesine dair madde yoktu. hepsinde koruyucu giyim yardımı yasada belirtildiği gibi ayni verilecek diyordu. şimdi yazıda gelir idaresi ile görüşüp, gerekli beyanları düzeltin diyor. bu durumda geçmişte verilen giyim çekleri yüzünden masalardan kesinti olabilir.

Agency
Memur
09 Mart 2024 00:58
giyim yardımı diye bir madde hiç bir sözleşmede yoktu zaten koruyucu giyim yardımı vardı. onun da ayni yapılması şeklindeydi. şimdi hem koruyucu giyim alıp envanterden veriyorsun hem de çek veriyorsun diyerek kızmış maliye. hazine zararı bu diyor. maaştan önceki yılların giyim çeki vergileri kesilebilir.
draf, 2 gün önce

Bir önceki maliye bakanlığının yazısını okumamissin. Bu sene toplu sözleşmede giyim yardımı yok diyordu


draf
Genel Müdür
09 Mart 2024 00:59

Memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren giyecek yardımına, önceki dönemlerden farklı olarak 7. Dönem toplu sözleşmede genele ilişkin haklarda yer verilmemiş olup hizmet kollarının bazılarında koruyucu giyim malzemesi, giyecek yardımı, kıyafet yardımı şeklinde düzenlemeler yer almıştır. Ocaktaki yazıdan aldım. Daha neyi anlatıyorsun ki


draf
Genel Müdür
09 Mart 2024 01:02

Resmi yazı yukarıda, senin dediğin de boş benim dediğim de boş. Yazmasa dahi yazmış diyor buna karar veren. Beni değil adamları ikna et


399tabimemur
Aday Memur
09 Mart 2024 06:38

Geriye dönük hiç bir hak alınmaz. Bu bizim suçumuz değil. Bundan sonra verilmez.

Agency, 2 gün önce
giyim yardımı diye bir madde hiç bir sözleşmede yoktu zaten koruyucu giyim yardımı vardı. onun da ayni yapılması şeklindeydi. şimdi hem koruyucu giyim alıp envanterden veriyorsun hem de çek veriyorsun diyerek kızmış maliye. hazine zararı bu diyor. maaştan önceki yılların giyim çeki vergileri kesilebilir.

memuryou
Aday Memur
09 Mart 2024 07:21
Aldık mı 3 ün 1 ini.. Buralarda kaç başlık açıldı sayamadım.. Dsi şu kadar aldı, karayolları şöyle aldı böyle yaptı. Yalan yanlış bilgiler, Çarşaf çarşaf yayınladınız. Yok ptt den yok bilmem nerden.. Boşverin konuşmayın verilirse verilir dedik ama millet bize kızdı. Ayrıca genel müdürlükte oturup işletme ya da arazi herneyse görmemiş kurumun daha ne iş yaptığından bir haber düz memurun bu koruyucu giyim yardımını alması kadar saçma bir durum olamazdı. Bir yerde patlayacaktık.. Maşallah maliye tüm kurumları patlattı. .

cesxa
Memur
09 Mart 2024 09:31

Maliye zaten bi yerden para kısmaya çalışıyordı onlarda buradan kıstı bizim burada yazmamış çok etkilemedi zaten bilançolardan yıllık giderlerden görüyorlardı

memuryou, 2 gün önce
Aldık mı 3 ün 1 ini.. Buralarda kaç başlık açıldı sayamadım.. Dsi şu kadar aldı, karayolları şöyle aldı böyle yaptı. Yalan yanlış bilgiler, Çarşaf çarşaf yayınladınız. Yok ptt den yok bilmem nerden.. Boşverin konuşmayın verilirse verilir dedik ama millet bize kızdı. Ayrıca genel müdürlükte oturup işletme ya da arazi herneyse görmemiş kurumun daha ne iş yaptığından bir haber düz memurun bu koruyucu giyim yardımını alması kadar saçma bir durum olamazdı. Bir yerde patlayacaktık.. Maşallah maliye tüm kurumları patlattı. .

Agency
Memur
09 Mart 2024 09:42
size katılmıyorum hocam. bizler zaten maliye yazı gönderdikten sonra yazdık. yazıyı gönderen maliyeci zaten TPAO nun YK üyesi. Bizden çok biliyordu herşeyi.
memuryou, 2 gün önce
Aldık mı 3 ün 1 ini.. Buralarda kaç başlık açıldı sayamadım.. Dsi şu kadar aldı, karayolları şöyle aldı böyle yaptı. Yalan yanlış bilgiler, Çarşaf çarşaf yayınladınız. Yok ptt den yok bilmem nerden.. Boşverin konuşmayın verilirse verilir dedik ama millet bize kızdı. Ayrıca genel müdürlükte oturup işletme ya da arazi herneyse görmemiş kurumun daha ne iş yaptığından bir haber düz memurun bu koruyucu giyim yardımını alması kadar saçma bir durum olamazdı. Bir yerde patlayacaktık.. Maşallah maliye tüm kurumları patlattı. .

memuryou
Aday Memur
09 Mart 2024 09:49
O değilde malum sendikaya çok gülüyorum. Beceriksiz iş bilmezler. Bir de gelip bize, siz bu işleri bilmiyorsunuz herşey kontrolümüzde, yok sayıştayla görüştük yok maliyeyle görüştük yok bakanla öpüştük gibi gevşek gevşek konuşmaları insanı delirtiyor.
Agency, 2 gün önce
size katılmıyorum hocam. bizler zaten maliye yazı gönderdikten sonra yazdık. yazıyı gönderen maliyeci zaten TPAO nun YK üyesi. Bizden çok biliyordu herşeyi.

mmr-26
Aday Memur
09 Mart 2024 09:49

Sizin idari personelle ne derdiniz var. Koruyucu giyim yardımı adi altinda senin 3 yasindaki beben boynerden giyinecek ama idari personelim diye bana yok. Hadi lan ordan. Ayrica kurumlarin yaptigi butceyi onaylayanlar orada yazan 90-100 milyonlari gormuyormuda senin burada yazdigina bakip iptal ediyor.

memuryou, 2 gün önce
Aldık mı 3 ün 1 ini.. Buralarda kaç başlık açıldı sayamadım.. Dsi şu kadar aldı, karayolları şöyle aldı böyle yaptı. Yalan yanlış bilgiler, Çarşaf çarşaf yayınladınız. Yok ptt den yok bilmem nerden.. Boşverin konuşmayın verilirse verilir dedik ama millet bize kızdı. Ayrıca genel müdürlükte oturup işletme ya da arazi herneyse görmemiş kurumun daha ne iş yaptığından bir haber düz memurun bu koruyucu giyim yardımını alması kadar saçma bir durum olamazdı. Bir yerde patlayacaktık.. Maşallah maliye tüm kurumları patlattı. .
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