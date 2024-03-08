Kıyafet yardımı iptal!!!

Öte yandan, bu konudaki farklı uygulamalara karşın 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde konu ele alınmıştır. Genelgenin "Personel Giderleri" başlıklı bölümünde koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, İlgi'de kayıtlı yazımızla tarafınızdan talep edilen bilgi ve belgeler incelenmiş olup giyim, giyecek ve koruyucu giyim yardımı konularında hatalı uygulamalar aşağıdaki şekildedir: Söz konusu yardımların mevzuata aykırı olarak tüm personele uygulanması, Koruyucu giyim yardımının niteliklerinin amacına uygun olmaması, koruyucu vasfının bulunmaması, Bu yardımların nakit, kupon, çek veya PTT aracılı kart vb. ile yapılması,Kuruluşlar arasında söz konusu yardım tutarları arasındaki büyük farklılıkların bulunması, Mülkiyeti kuruluşa ait olan giyeceklerin envanter kaydının tutulmaması ve yeni yapılacak yardımlar konusunda bu durumun dikkate alınmaması, Giyim, giyecek ve koruyucu giyim yardımının personel dışındaki kişilere kullandırılması ve amacı dışında kullanılması imkanının bulunması, Söz konusu yardımların günlük giyecek veya kişisel ihtiyaçları karşılamak amaçlı kullanılması, Kapsam dışı işçi statüsündeki personele ilişkin kurum/kuruluş iç düzenlemesi ile geniş çaplı ve amacına aykırı kullanımların yapılması, Giyim eşyasını veya koruyucu giyim eşyalarını taşıma zorunluluğu olup olmamasına dikkat edilmeyerek geçici ihtiyaç olması ihtimaliyle yardımların yapılması, Koruyucu giyim yardımının görev gereği meydana gelebilecek zararlardan personeli korumaya yönelik olması gerekirken personele ek bir mali hak gibi kullandırılması, Giyim yardımının ayni olarak personele tesliminden kuruluş yönetim kurulu sorumlu iken bu sorumluluğun yüklenici tarafından personele imzalatılan tutanaklar yoluyla yerine getirildiğinin kabul edilmesi, Kuruluşlarca ayni olarak verilmesi gereken söz konusu yardımların gerçekte verilip verilmediği ile sözleşmede yer alan mahiyette kullanılıp kullanılmadığı kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

Öte yandan, bu konudaki farklı uygulamalara karşın 2021/14 Sayılı Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde konu ele alınmıştır. Genelgenin "Personel Giderleri" başlıklı bölümünde koruyucu giyim ve donanım malzemelerinin 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hizmetlerde görev yapan personel ile sınırlı olarak ayni şekilde verileceği, bu yardım karşılığında çek, kupon veya benzeri ödeme araçları kullanılmayacağı ve nakdi bir ödemede bulunulmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, İlgi'de kayıtlı yazımızla tarafınızdan talep edilen bilgi ve belgeler incelenmiş olup giyim, giyecek ve koruyucu giyim yardımı konularında hatalı uygulamalar aşağıdaki şekildedir: Söz konusu yardımların mevzuata aykırı olarak tüm personele uygulanması, Koruyucu giyim yardımının niteliklerinin amacına uygun olmaması, koruyucu vasfının bulunmaması, Bu yardımların nakit, kupon, çek veya PTT aracılı kart vb. ile yapılması,Kuruluşlar arasında söz konusu yardım tutarları arasındaki büyük farklılıkların bulunması, Mülkiyeti kuruluşa ait olan giyeceklerin envanter kaydının tutulmaması ve yeni yapılacak yardımlar konusunda bu durumun dikkate alınmaması, Giyim, giyecek ve koruyucu giyim yardımının personel dışındaki kişilere kullandırılması ve amacı dışında kullanılması imkanının bulunması, Söz konusu yardımların günlük giyecek veya kişisel ihtiyaçları karşılamak amaçlı kullanılması, Kapsam dışı işçi statüsündeki personele ilişkin kurum/kuruluş iç düzenlemesi ile geniş çaplı ve amacına aykırı kullanımların yapılması, Giyim eşyasını veya koruyucu giyim eşyalarını taşıma zorunluluğu olup olmamasına dikkat edilmeyerek geçici ihtiyaç olması ihtimaliyle yardımların yapılması, Koruyucu giyim yardımının görev gereği meydana gelebilecek zararlardan personeli korumaya yönelik olması gerekirken personele ek bir mali hak gibi kullandırılması, Giyim yardımının ayni olarak personele tesliminden kuruluş yönetim kurulu sorumlu iken bu sorumluluğun yüklenici tarafından personele imzalatılan tutanaklar yoluyla yerine getirildiğinin kabul edilmesi, Kuruluşlarca ayni olarak verilmesi gereken söz konusu yardımların gerçekte verilip verilmediği ile sözleşmede yer alan mahiyette kullanılıp kullanılmadığı kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi