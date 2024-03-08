Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Mart 2024 20:28
Hizmet içi eğitime gitmemenin cezası nedir?

Pazartesi ve salı günü için hizmet içi eğitim tanımlandı daha geçen hafta başka bir eğitim aldık. Hamileyim izine çıkmama az bir süre kaldı ilçeye gidiyorum gitmemenin cezası nedir bilen yardımcı olabilir mi? Rapor mu alayım?


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
08 Mart 2024 21:34

En fazla uyarı cezası olur. Dert etmeyin böyle şeyleri çocuğunuza odaklanın.


DcL-
Aday Memur
08 Mart 2024 21:41
rapor alın. ceza meza veremezler
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