Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2024 20:55
Açık kaynak araştırması

Instagram profili üzerinde uapılan açık kaynak araştırmasında tutanağa neler yazılmalıdır bilen anilerim şeflerim kısaca yazabilir mi( Instagram profili gizli)


ColmanınBandanası
Aday Memur
08 Mart 2024 22:00
sibere yaz onlar yapsın

garibanadamm
Aday Memur
08 Mart 2024 22:07
yapmıyorlar herkes kendi yapacak deniyor talimat o şekildeymiş
ColmanınBandanası, 3 gün önce
sibere yaz onlar yapsın

ColmanınBandanası
Aday Memur
08 Mart 2024 22:08
özelden yaz devrem

ruhadam67
Aday Memur
08 Mart 2024 22:16
Arkadaşlar polissiniz uyanık olun her bilgiyi herkesle paylaşmayın.Dikkat edin...

garibanadamm
Aday Memur
08 Mart 2024 22:24
aynen şuan ıp adresinden hackerlık yapıyorum
ruhadam67, 3 gün önce
Arkadaşlar polissiniz uyanık olun her bilgiyi herkesle paylaşmayın.Dikkat edin...

paryosa---
Aday Memur
09 Mart 2024 02:15

Açık kaynak araştırması ile sosyal medyada yaptığı yorum sebebi ile soruşturma geçiren biri var mı ?

Toplam 6 mesaj

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