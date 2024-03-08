Öğretmen çocuğunu okula getirebilir mi

bu cevaptan anlaşıldığı kadarıyla siz idarecisiniz. öğretmene karşı bu durumu koz olarak kullanıyorsunuz. bu sizce doğru mu? çocuklar üzerinden birini hedef almak ne kadar doğru. herşey yasalar çerçevesinde olmuyor . sizin yaptığınız tüm işler yasal mı? bel altından vurmayın insanlara

bu cevaptan anlaşıldığı kadarıyla siz idarecisiniz. öğretmene karşı bu durumu koz olarak kullanıyorsunuz. bu sizce doğru mu? çocuklar üzerinden birini hedef almak ne kadar doğru. herşey yasalar çerçevesinde olmuyor . sizin yaptığınız tüm işler yasal mı? bel altından vurmayın insanlara