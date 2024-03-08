Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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08 Mart 2024 21:11
Öğretmen çocuğunu okula getirebilir mi

Öncelikle merhaba arkadaşlar. Aydınlatırsanız sevinirim. Okul öncesi öğretmeni okulumuzda kaydı olmadığı halde cocugununokula getiriyor. Bu yasal mı ?


Mehker
Daire Başkanı
08 Mart 2024 21:16

Bu yasalsa mesela sizin de bütün akrabalarınızın çocuklarını toplayıp okula getirmeniz yasaldır..

Yani demem o ki, okul sadece oraya kayıtlı öğrencilerin durması içindir


buraközeleğitim
Müsteşar Yardımcısı
08 Mart 2024 21:32

Tabi ki yasal değil. Bir kaç kereliğine vs olabilir geçici bir süre olabilir ama okula kendi çocuğu gelince diğer çocukların hakkına girebilir. Bırakacak kimsesi olmayabilir Zoe durumda olabilir büyük konuşmak istemiyorum insan neler yaşıyor bilemem ama çok yönlü düşünmek lazım


235U
Genel Müdür
08 Mart 2024 21:43

bu kadarına takılmamak lazım


Sonatanancalikusu
Aday Memur
08 Mart 2024 21:52

Aynı öğretmen beni çok zor duruma düşürdüğü için takılıyorum maalesef.

235U, 3 gün önce

bu kadarına takılmamak lazım


mazıke
Şef
08 Mart 2024 22:18
bu cevaptan anlaşıldığı kadarıyla siz idarecisiniz. öğretmene karşı bu durumu koz olarak kullanıyorsunuz. bu sizce doğru mu? çocuklar üzerinden birini hedef almak ne kadar doğru. herşey yasalar çerçevesinde olmuyor . sizin yaptığınız tüm işler yasal mı? bel altından vurmayın insanlara
Sonatanancalikusu, 3 gün önce

Aynı öğretmen beni çok zor duruma düşürdüğü için takılıyorum maalesef.


crabnet355
Müsteşar
08 Mart 2024 23:45
Hastanede sekreter tanıdığını randevusuz sırasız doktora solar,başkası tanıdığının işini öne çeker kimse ses etmez.Öğretmen çocuğunu okula getirince vatan haini.Öğretmen bile öğretmene düşman olmuş..Bırakın bu işleri

Memleketinogretmeni
Şef
09 Mart 2024 00:41

O zaman kimse masraf yapıp çocuğuna bakici tutmasın lisedeki öğretmen de derse götürsün çocuğunu


Peyami.safa81
Aday Memur
09 Mart 2024 01:04

Getirir tabi sana mı soracaktı.


235U
Genel Müdür
09 Mart 2024 01:52

Yani ne bileyim

bu tür çırpınışların sonunda zatrn hep bir hesaplaşma durumu oluyor

kim haklı burdan bakıp biz bilemeyiz öncesi sonrası

bilinmiyor

ama sonuçta bir ana sınıfı öğretmeni sınıftan çıkması bile nadir törene çıkmaz nöbeti sınıfında

ne ara zaman buldunuzda birbirinize kin güdecek şeyler yaşadınız?

üstelik ilkokullarda ek ders sabit paylaşım sorunuda olmamalı

ilginç

neyse biz soru üzerinden gitmek zorundayız

ana sınıfında eğitim süreci farklodır

tahtada ders anlatılmaz

günün konusunun eğitici film leri izlenir

konu hakkında etkinlik yapılır boyama kes yapıştır filan

yemek yenir

oyun oynanır

bu ortamda 15 çocuk olması ile 16 çocuk olması arasında bir fark oluşmuyor

öğrencileri bırakıp kendi çocuğu ile tskılacak hali yok o yaş grubunu 10 dk boş bıraksan adamı pirana gibi yerler

kısacası başka bir yerden yakalamaya çalışın


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
09 Mart 2024 08:35

Bakıcı hastadır özel bir durum vardır vs. bir kaç gün anlayış gösterilebilir ancak sonrası doğru ve yasal değil. O çocuğun başka bir çocuğa veya kendine bir şekilde zarar verme ihtimali var mı? Sınıfta bulunma hakkı olmayan bir kişinin yapacağı veya başına gelebileceklerden kim sorumlu olacak? Maalesef idare edelim mantığı bizleri buralara getiriyor. Bu tür meselelerde en iyi savunmada diğer meslek gruplarının yaptığı yanlışlar. Kötü örnekleri örnek göstererek kendimizi aklama çabası eğitimciler için doğru bir tutum mu? O çocuğun hiç bir şekilde orada bulunma hakkı yok. Anladığım kadarıyla yaşı sınıftan daha küçük ve sürekli ilgi/bakıma ihtiyaç duyuyor. Öğretmen ekonomik olarak avantaj sağlasın diye böyle bir şeye müsaade edilmez. Başta okul müdürü olmak üzere bir çok kişi yasal sorumluluk altındadır.

235U, 2 gün önce

Yani ne bileyim

bu tür çırpınışların sonunda zatrn hep bir hesaplaşma durumu oluyor

kim haklı burdan bakıp biz bilemeyiz öncesi sonrası

bilinmiyor

ama sonuçta bir ana sınıfı öğretmeni sınıftan çıkması bile nadir törene çıkmaz nöbeti sınıfında

ne ara zaman buldunuzda birbirinize kin güdecek şeyler yaşadınız?

üstelik ilkokullarda ek ders sabit paylaşım sorunuda olmamalı

ilginç

neyse biz soru üzerinden gitmek zorundayız

ana sınıfında eğitim süreci farklodır

tahtada ders anlatılmaz

günün konusunun eğitici film leri izlenir

konu hakkında etkinlik yapılır boyama kes yapıştır filan

yemek yenir

oyun oynanır

bu ortamda 15 çocuk olması ile 16 çocuk olması arasında bir fark oluşmuyor

öğrencileri bırakıp kendi çocuğu ile tskılacak hali yok o yaş grubunu 10 dk boş bıraksan adamı pirana gibi yerler

kısacası başka bir yerden yakalamaya çalışın


235U
Genel Müdür
09 Mart 2024 09:20

arkadaşın motivasyonu farklı

görebiliyorsunuzdur

alparslan..., 2 gün önce

Bakıcı hastadır özel bir durum vardır vs. bir kaç gün anlayış gösterilebilir ancak sonrası doğru ve yasal değil. O çocuğun başka bir çocuğa veya kendine bir şekilde zarar verme ihtimali var mı? Sınıfta bulunma hakkı olmayan bir kişinin yapacağı veya başına gelebileceklerden kim sorumlu olacak? Maalesef idare edelim mantığı bizleri buralara getiriyor. Bu tür meselelerde en iyi savunmada diğer meslek gruplarının yaptığı yanlışlar. Kötü örnekleri örnek göstererek kendimizi aklama çabası eğitimciler için doğru bir tutum mu? O çocuğun hiç bir şekilde orada bulunma hakkı yok. Anladığım kadarıyla yaşı sınıftan daha küçük ve sürekli ilgi/bakıma ihtiyaç duyuyor. Öğretmen ekonomik olarak avantaj sağlasın diye böyle bir şeye müsaade edilmez. Başta okul müdürü olmak üzere bir çok kişi yasal sorumluluk altındadır.


bahçesaray
Aday Memur
09 Mart 2024 14:43
getiremez

ogrtmburcin
Aday Memur
09 Mart 2024 14:53

İnsanlık halidir herkes bazı zorluklarla karşılaşabiliyor fakat tabi ne yazık ki bu durumu suistimale dönüştürenler olduğu da hakikat. Eminim görüşlerden anladığım kadarıyla çoğu kimse de rastlamış. Gerekçeli neden oluşur 1/2 gün getirilir olmadı birkaç gün getirilebilir. Ancak sürek hale getirilmesi ve kamu düzenine aykırılık teşkil etmemesi gerekir. Orası okul olabilir ama kamu düzeni ve yasalara uymak esastır. Kimsenin kimseye kendi yükünü çektirmeye hakkı da yok hukuku da yok. Saydam toplamda ya 2 ya 3 gün getirdim o da mücbir sebeptendi.


ogrtmburcin
Aday Memur
09 Mart 2024 14:54

Saysam toplamda ya 2 ya 3 gün getirdim o da mücbir sebeptendi.

ogrtmburcin, 2 gün önce

İnsanlık halidir herkes bazı zorluklarla karşılaşabiliyor fakat tabi ne yazık ki bu durumu suistimale dönüştürenler olduğu da hakikat. Eminim görüşlerden anladığım kadarıyla çoğu kimse de rastlamış. Gerekçeli neden oluşur 1/2 gün getirilir olmadı birkaç gün getirilebilir. Ancak sürek hale getirilmesi ve kamu düzenine aykırılık teşkil etmemesi gerekir. Orası okul olabilir ama kamu düzeni ve yasalara uymak esastır. Kimsenin kimseye kendi yükünü çektirmeye hakkı da yok hukuku da yok. Saydam toplamda ya 2 ya 3 gün getirdim o da mücbir sebeptendi.


selamdar
Genel Müdür
09 Mart 2024 21:33

Mücbir nedenler hariç okula sürek vaziyette çocuk taşıma olayı, yanlış anlaşılmak istemem lakin hemen herkesin mekrini bulandırıyor (!) ya

sevmek ilgi göstermek zorundaymışın gibi bir hava filan katıyır

onu da yapmasan soğuk iklime neden olayır

anlayan anladı işte


crabnet355
Müsteşar
10 Mart 2024 15:37
Bu onla aynı mı? anaokuluna başlama yaşı 5 ise 4 yaşındaki çocuğunu getirebilir pekala.Getirende zaten kendi sınıfına bırakmıyor.Diğer öğretmene yolluyor..Burası almanya standarlarında bir ülke dediğiniz doğru..Ama öyle mi değil? .Diğer meslekler her türlü meslektaş kayırmacılığını en alasıyla en rezil biçimiyle yaparken hatta kamuoyuna bile yansırken hiç bir sıkıntı yok.Her şey normal görülüyor.. Hatta ve hatta veli müdürden veya başka alakasız yerlerden selam hatır torpil ne dersen de çocuğunu getirip kayıtsız yolluyor.Ama öğretmen yapınca tu kaka vatan haini..Bize bizden başka düşman gerekmez birbirimize yeteriz..
Memleketinogretmeni, 2 gün önce

O zaman kimse masraf yapıp çocuğuna bakici tutmasın lisedeki öğretmen de derse götürsün çocuğunu


berrinmeb
Aday Memur
10 Mart 2024 20:50

Güzel açıklamışsınız tamamen aynı fikirdeyim.

ogrtmburcin, 2 gün önce

İnsanlık halidir herkes bazı zorluklarla karşılaşabiliyor fakat tabi ne yazık ki bu durumu suistimale dönüştürenler olduğu da hakikat. Eminim görüşlerden anladığım kadarıyla çoğu kimse de rastlamış. Gerekçeli neden oluşur 1/2 gün getirilir olmadı birkaç gün getirilebilir. Ancak sürek hale getirilmesi ve kamu düzenine aykırılık teşkil etmemesi gerekir. Orası okul olabilir ama kamu düzeni ve yasalara uymak esastır. Kimsenin kimseye kendi yükünü çektirmeye hakkı da yok hukuku da yok. Saydam toplamda ya 2 ya 3 gün getirdim o da mücbir sebeptendi.


Memleketinogretmeni
Şef
11 Mart 2024 01:20

Çok iyi niyetlisiniz.Öğrenciyle ilgilenmeyip çocuğuyla ilgilenecek çok öğretmen var.Derste öğrenciyi bırakıp çocuğunu okula götüreni gördü bu gözler.

235U, 2 gün önce

Yani ne bileyim

bu tür çırpınışların sonunda zatrn hep bir hesaplaşma durumu oluyor

kim haklı burdan bakıp biz bilemeyiz öncesi sonrası

bilinmiyor

ama sonuçta bir ana sınıfı öğretmeni sınıftan çıkması bile nadir törene çıkmaz nöbeti sınıfında

ne ara zaman buldunuzda birbirinize kin güdecek şeyler yaşadınız?

üstelik ilkokullarda ek ders sabit paylaşım sorunuda olmamalı

ilginç

neyse biz soru üzerinden gitmek zorundayız

ana sınıfında eğitim süreci farklodır

tahtada ders anlatılmaz

günün konusunun eğitici film leri izlenir

konu hakkında etkinlik yapılır boyama kes yapıştır filan

yemek yenir

oyun oynanır

bu ortamda 15 çocuk olması ile 16 çocuk olması arasında bir fark oluşmuyor

öğrencileri bırakıp kendi çocuğu ile tskılacak hali yok o yaş grubunu 10 dk boş bıraksan adamı pirana gibi yerler

kısacası başka bir yerden yakalamaya çalışın

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