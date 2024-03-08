Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


08 Mart 2024 21:17
EKPSS ile Bilgisayar Mühendisliğine Atanmak

ona göreMerhabalar , gözümdeki engelimden dolayı ekpss ye girme hakkım var. sınavdan sonra Bilgisayar mühendisliği alanından tercih yapacağım. Tercih verirken hangi kurumları tercih etmeliyim? engelimden dolayı iş yoğunluğunun daha az kurumlara tercih vermek istiyorum. Nerelere tercih vermek mantıklı olur ?

İkinci sorum da farklı kurumlar arası tayin isteyebilir miyim ?

Bilgisi olan bana bu konularda bilgi verebilir mi rica etsem? Teşekkür ederim.

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