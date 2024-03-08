Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


08 Mart 2024 22:23
İstanbul'daki Trafik Sorunu

İstanbul da trafik yoğunluğu %90 iken nasıl bir çözüm bulunabilir?

Yeni bir şehir yapılması için kentsel dönüşüm gereklidir.

11 milyon 18 yaş üstü ve şehrin 16 milyonluk vatandaşı var

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