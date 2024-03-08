Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Mart 2024 22:34
Memurun Haftasonu Çalıştırılması

Herkese merhaba. Bir üniversitede hizmetli sınıfında kadrolu memurum. Ramazan dolayısıyla çalışma saatlerimiz değiştirildi. Hafta sonuda çalışacakmışız. Hafta içi müsaitlik durumuna göre izin verilecek sanırım. Sorularım şunlardır;

1) Memurun mesai saatini işin işleyiş düzenine göre sözlü bir biçimde kurumda çalışan "Sorumlu, Şef İşçi" değiştirebilirler mi?

2) Memurun haftasonu çalıştırılması böyle kolay olur mu ve bu şekilde çalışmayı istemediğimi belirtmem bir değişiklik sağlar mı?


Agency
Memur
09 Mart 2024 00:21
hangi yasaya tabisin bunu belirtmeden bilemeyiz.

Bozkurtbakışlı
Memur
09 Mart 2024 12:58
işe alım ilanınıza bakarsanız anlarsınız...

zireaell
Aday Memur
09 Mart 2024 20:02

üniversite ve hizmetli 399 a tabi :D

Agency, 2 gün önce
hangi yasaya tabisin bunu belirtmeden bilemeyiz.

Agency
Memur
09 Mart 2024 21:37
kanka o adamı hafta içi calistiramiyorsun hafta sonu nerede tutup calistiracaksin:D
zireaell, 2 gün önce

üniversite ve hizmetli 399 a tabi :D


İsmailalasu
Aday Memur
09 Mart 2024 22:52
sen hafta içi ne yapıyorsun bana bi anlatsana süpermen adam
Agency, 2 gün önce
kanka o adamı hafta içi calistiramiyorsun hafta sonu nerede tutup calistiracaksin:D
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