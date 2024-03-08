Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2024 23:07
Gönüllü şark dilekçesi

Merhaba arkadaşlar şark görevi bitirip batıya geldim, batıda ikinci senem bitiyor gönüllü şark için mazeret yazıp dilekçe verdim, dilekçeye cevap olarak genel atama döneminde değerlendirilecektir şeklinde karşılık geldi. Ne yapmam lazım gitmek için ilgisi bilgisi olan lütfen cevap verebilir mi?


kuscubasiesref
Şube Müdürü
08 Mart 2024 23:31

genel atama dönemini beklemen gerekiyor


GrandPolis
Aday Memur
08 Mart 2024 23:32
tek tercih yazdım modül mü açılır bana yoksa dilekçeye göre mı uygun gorulurse atama yapılır
kuscubasiesref, 3 gün önce

genel atama dönemini beklemen gerekiyor


kuscubasiesref
Şube Müdürü
08 Mart 2024 23:34

güzel kardeşim dilekçe istek demek.sen bir istekte bulundun artık neden sana tercih açsınlar


Joplu Çoban
Memur
08 Mart 2024 23:34
Kardeşim tutarlı ve planlı olmak zor değil, bin bir türlü zahmetle şarktan garba gelmeye çalışıp, bir yılda çark etmenin neresi tutarlı ve dahi anında çözüm bekliyorsunuz gerçekten zorlanıyorum anlamakta.

Polis abi
Memur
08 Mart 2024 23:59

Süren dolmadı ise mazeret olarak belirttiğin duruma istinaden tayin beklersin bende yazdım ama zor


GrandPolis
Aday Memur
09 Mart 2024 00:00
kime sorsam adam sokman lazım devreye diyor :(
Polis abi, 3 gün önce

Süren dolmadı ise mazeret olarak belirttiğin duruma istinaden tayin beklersin bende yazdım ama zor


Fbgsbsk
Memur
09 Mart 2024 00:40

Hayıe adam sokma kısmı için zaten gonullude nereyi istiyorsan orayı veriyolar adamlık bir dudum yok. . Ama senin 2.yılında gonullu gitmen imkansız. Genel atama donemi dedşfi sanırm batıdaki 4 yıllık sureti tamamlaman. Batıda 4.senende gönüllü gidebiliyorsun diye biliyorum biz oyle olmustu hatta 3 e de dusmus olabilir filrim yok 2.sarkta gonullu tercig yaptık dilekce verdik ama 2.sarkıtı bizim ve sark sonrası batıda 4.senemizdi. 2 yıl sark 4 yıl batı artı 2yıl poh öncesi kadroyduyani 8.senemdi.. ama yine de tekrar sark için batıda verilen sureyi doldurmak lazımdı bize tayin dönemi herkese grup grup zibilyon il sunarken gonullu isteyenlere sadece 2 3 il sectiriyorlar bizde hakkari sırnak bitlis vardı hakakride dhaa önce bulunduk diye 1 ini yazmak zorundasın bitlisi sectik. Orası geliyor zaten nereyi istiyorsan bitek onu yazıyorsun. Suan nasıl durum bilmiyorum degişmiştir belki


Gktrk61
Aday Memur
09 Mart 2024 01:32

2019 da hakkariden samsuna geldim .. 3.yilimi doldurduktan sonra gönüllü sark modülü açılmıştı bendede.. şuan samsunda 5.yilim gönüllü 2.şark bende 2 tercih yaparak yazdım. Beklicez.

Fbgsbsk, 2 gün önce

Hayıe adam sokma kısmı için zaten gonullude nereyi istiyorsan orayı veriyolar adamlık bir dudum yok. . Ama senin 2.yılında gonullu gitmen imkansız. Genel atama donemi dedşfi sanırm batıdaki 4 yıllık sureti tamamlaman. Batıda 4.senende gönüllü gidebiliyorsun diye biliyorum biz oyle olmustu hatta 3 e de dusmus olabilir filrim yok 2.sarkta gonullu tercig yaptık dilekce verdik ama 2.sarkıtı bizim ve sark sonrası batıda 4.senemizdi. 2 yıl sark 4 yıl batı artı 2yıl poh öncesi kadroyduyani 8.senemdi.. ama yine de tekrar sark için batıda verilen sureyi doldurmak lazımdı bize tayin dönemi herkese grup grup zibilyon il sunarken gonullu isteyenlere sadece 2 3 il sectiriyorlar bizde hakkari sırnak bitlis vardı hakakride dhaa önce bulunduk diye 1 ini yazmak zorundasın bitlisi sectik. Orası geliyor zaten nereyi istiyorsan bitek onu yazıyorsun. Suan nasıl durum bilmiyorum degişmiştir belki


Polis abi
Memur
09 Mart 2024 03:12

Bende dilekçe yazdım 3 yıl doldu ama modül açılmadı Hakkari Şırnak ve Hatay illerinden biri diye


Polis abi
Memur
09 Mart 2024 03:13

Ama süren dolmadan çok zor diyor herkes nasip bakalım ihtiyaç olursa bize gideriz


kripto1982
Şube Müdürü
09 Mart 2024 09:54
Aynen süre dolmadan çok zor kral
Polis abi, 2 gün önce

Bende dilekçe yazdım 3 yıl doldu ama modül açılmadı Hakkari Şırnak ve Hatay illerinden biri diye


Polis abi
Memur
09 Mart 2024 14:18

Aynen kimisi gönüllü Hakkari ister gidemez diğeri ipka verir veya ikinci şarkı gelir zorla gönderirl

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıÖzel harekat branşından toplu çıkarılmaEgm fetö idari soruşturmaMüracaat için gelen kadına mesaj atan polis nereye şikayet edilirEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıEmekli ikramiyesi Polis telefonunu sürekli açık tutmak zorunda mı?2024 Şubat ayı mazaret atamasıŞark tercihlerimPolislik-Tıbbi sekreterlik ikilemi

Sözlük

Eda Erdem 3 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 7 Cuf Cuf Hoca 3 hakan yedican 1 fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 4 sophia leone 1 Sevenin sevilmediği gerçeği 4 ederim 1 öğrenci velilerinin adres oyunu 2 metelik 2

Son Haberler

Cem Yılmaz'dan Ramazan ayının ilk gecesinde rakı paylaşımıYeşil ve kırmızı reçete ile satılabilen ilaçları zimmetine geçiren doktor memuriyetten atılabilir mi?11 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Sivas'ta hafif ticari aracın çarptığı 80 yaşındaki yaşlı adam ağır yaralandı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?