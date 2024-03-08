Gönüllü şark dilekçesi

Kardeşim tutarlı ve planlı olmak zor değil, bin bir türlü zahmetle şarktan garba gelmeye çalışıp, bir yılda çark etmenin neresi tutarlı ve dahi anında çözüm bekliyorsunuz gerçekten zorlanıyorum anlamakta.

Kardeşim tutarlı ve planlı olmak zor değil, bin bir türlü zahmetle şarktan garba gelmeye çalışıp, bir yılda çark etmenin neresi tutarlı ve dahi anında çözüm bekliyorsunuz gerçekten zorlanıyorum anlamakta.