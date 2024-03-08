Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2024 23:09
Van lojman sıralaması

Van lojman sıralamasında tahmini olarak kaç puana kdar gelir. Bu yıl kaç puana kadar geldi..benim şuan 62 puanım var gelme durumu nedir


fani_madida
Daire Başkanı
09 Mart 2024 11:53

Sana gelmez devrem :)


Ahmet343434
Şef
09 Mart 2024 13:55

Mazeret ataması ile eş durumundan vana atandım. 13 yıllık memurum lojman durumu nasil şu an boş yer var mi acaba varsa gelme durumu nedir?


123.xyz
Aday Memur
09 Mart 2024 20:54

Lıjman çıkıp çıkmaması mevhum mesele. Şimdilik kimse bilemez. Bu yıl süresi dolan sayısı ve tercih edeceklerin sayı ve puanı gerekli ki bu bilinmiyor.

Ondan daha elzemi lojmanların konumu ve merkeze ulaşımı hakkında orada çalışan mealektaşlar yazsa daha mantıklı gibi.

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