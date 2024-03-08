Van lojman sıralaması

Lıjman çıkıp çıkmaması mevhum mesele. Şimdilik kimse bilemez. Bu yıl süresi dolan sayısı ve tercih edeceklerin sayı ve puanı gerekli ki bu bilinmiyor.

Ondan daha elzemi lojmanların konumu ve merkeze ulaşımı hakkında orada çalışan mealektaşlar yazsa daha mantıklı gibi.