Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Mart 2024 23:56
Bekçilerin adı ve çalışma şekli değişiyor mu?

Bekçilerin yetkileri ve isimleri değişecek söylentisi var. Ad olarak Mahalle Polisi deniyor. Doğru mu bekçiler polis olarak devşircek mi?


Kamilozmen
Aday Memur
09 Mart 2024 00:01

Bir memur olarak etki ve yetkinin artırılması gruplarda çalışılması, diğer polisleride rahatlatır çalışma düzenlerini 12 36 ya geçmesi mümkün olur..


TcKartalı
Memur
10 Mart 2024 02:49
bekçi kanunun en baştan tekrar düzeltilmesi gerek çünkü kanunda ne bekçinin hiyerarşisinden bahsediliyor nede kanun genel kollukla uyuşuyor. bekçi yardımcı kolluk diye bir ibare bile geçmiyor. o yüzden kanunun değişmesi yönetmeliğin çıkması en kötü 5 yıl. genell kolluk gibi çalışacaklarsa en iyi çözüm isim değişikliği yada direk polis. başka hiçbir çözümü yoktur. bu şekilde devam ederse sadece geçici çözümler üretilir ve bekçiler için sıkıntı olur. o yüzden en temizi isim değişikliği yada polis yapmak.

iamapoliceman
Daire Başkanı
10 Mart 2024 05:44
bekçi olarak alındılar bekçi olarak devam etmeliler.
TcKartalı, Dün
bekçi kanunun en baştan tekrar düzeltilmesi gerek çünkü kanunda ne bekçinin hiyerarşisinden bahsediliyor nede kanun genel kollukla uyuşuyor. bekçi yardımcı kolluk diye bir ibare bile geçmiyor. o yüzden kanunun değişmesi yönetmeliğin çıkması en kötü 5 yıl. genell kolluk gibi çalışacaklarsa en iyi çözüm isim değişikliği yada direk polis. başka hiçbir çözümü yoktur. bu şekilde devam ederse sadece geçici çözümler üretilir ve bekçiler için sıkıntı olur. o yüzden en temizi isim değişikliği yada polis yapmak.
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