Bekçilerin adı ve çalışma şekli değişiyor mu?

bekçi kanunun en baştan tekrar düzeltilmesi gerek çünkü kanunda ne bekçinin hiyerarşisinden bahsediliyor nede kanun genel kollukla uyuşuyor. bekçi yardımcı kolluk diye bir ibare bile geçmiyor. o yüzden kanunun değişmesi yönetmeliğin çıkması en kötü 5 yıl. genell kolluk gibi çalışacaklarsa en iyi çözüm isim değişikliği yada direk polis. başka hiçbir çözümü yoktur. bu şekilde devam ederse sadece geçici çözümler üretilir ve bekçiler için sıkıntı olur. o yüzden en temizi isim değişikliği yada polis yapmak.

bekçi kanunun en baştan tekrar düzeltilmesi gerek çünkü kanunda ne bekçinin hiyerarşisinden bahsediliyor nede kanun genel kollukla uyuşuyor. bekçi yardımcı kolluk diye bir ibare bile geçmiyor. o yüzden kanunun değişmesi yönetmeliğin çıkması en kötü 5 yıl. genell kolluk gibi çalışacaklarsa en iyi çözüm isim değişikliği yada direk polis. başka hiçbir çözümü yoktur. bu şekilde devam ederse sadece geçici çözümler üretilir ve bekçiler için sıkıntı olur. o yüzden en temizi isim değişikliği yada polis yapmak.