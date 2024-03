Hani sık sık duyarız ya.. Psikolojik sınır veya eşik diye.. Evet.. İşte o sınır veya eşik aşılmak şöyle dursun,kalmadı artık.. Sınırı geçtik.. Ve kalmadı.. Epey düşündük,tahmin ettik,daha kötüsü ne olabilir diye sorduk.. Fakat yine de bu kadarını hiçbir zaman telaffuz etmedik.. İşte.. Ekonomik manzara.. Halimiz ortada.. Şu an hazır yerel seçim arefesinde iken ifade edelim.. Dile getirilen vaatler,söylemler,projeler,şunlar bunlar.. Mevcut Ekonomik manzara karşısında hiçbir inandırıcılığı ve ehemmiyeti yok.. Hemen hemen her gün istatistikler açıklanıyor değil mi? İşte günlük yaşam maliyeti, yoksulluk sınırı, açlık sınırı vs.. Bu rakamlar karşısında(ki onların da bir inandırıcılığı kalmadı)sizin açıklayacağınız her şey havada kalacaktır.. Siz bu ekonomi meselesinde, gerçekleri görmezden geldiğiniz sürece, sık sık gündem değiştirerek üstünü örtmeye çalıştığınız sürece kazanacağınız hiçbir seçimin veya başarının bir kıymeti harbiyesi olmayacaktır.. Evet.. Artık gerçekten Psikolojik sınır veya eşik falan kalmadı.. Sadece ekonomi mi? Her alanda durum böyle.. Kimse de tahammül edebilme gücü kalmadı.. İnsanlar yoruldu ve bıktı artık.. Asıl sorunları hep es geçtiniz.. Veya Suni ve günübirlik tedbirlerle geçiştirip durdunuz.. İnsanların hayallerini söndürdünüz.. Umudu yok ettiniz.. Süslü, boyalı cümlelerle halkı aldattınız.. Kimse de takat kalmadı.. Evet.. Muhalefetiyle iktidarıyla adeta el birliği içinde ülkeyi mahvettiniz.. İnsanları çaresiz bıraktınız.. Her alanda iflas.. Nereye baksanız facia.. Siz sorumlusunuz bütün bunlardan.. Ve mutlaka hesap vereceksiniz..

Hani sık sık duyarız ya.. Psikolojik sınır veya eşik diye.. Evet.. İşte o sınır veya eşik aşılmak şöyle dursun,kalmadı artık.. Sınırı geçtik.. Ve kalmadı.. Epey düşündük,tahmin ettik,daha kötüsü ne olabilir diye sorduk.. Fakat yine de bu kadarını hiçbir zaman telaffuz etmedik.. İşte.. Ekonomik manzara.. Halimiz ortada.. Şu an hazır yerel seçim arefesinde iken ifade edelim.. Dile getirilen vaatler,söylemler,projeler,şunlar bunlar.. Mevcut Ekonomik manzara karşısında hiçbir inandırıcılığı ve ehemmiyeti yok.. Hemen hemen her gün istatistikler açıklanıyor değil mi? İşte günlük yaşam maliyeti, yoksulluk sınırı, açlık sınırı vs.. Bu rakamlar karşısında(ki onların da bir inandırıcılığı kalmadı)sizin açıklayacağınız her şey havada kalacaktır.. Siz bu ekonomi meselesinde, gerçekleri görmezden geldiğiniz sürece, sık sık gündem değiştirerek üstünü örtmeye çalıştığınız sürece kazanacağınız hiçbir seçimin veya başarının bir kıymeti harbiyesi olmayacaktır.. Evet.. Artık gerçekten Psikolojik sınır veya eşik falan kalmadı.. Sadece ekonomi mi? Her alanda durum böyle.. Kimse de tahammül edebilme gücü kalmadı.. İnsanlar yoruldu ve bıktı artık.. Asıl sorunları hep es geçtiniz.. Veya Suni ve günübirlik tedbirlerle geçiştirip durdunuz.. İnsanların hayallerini söndürdünüz.. Umudu yok ettiniz.. Süslü, boyalı cümlelerle halkı aldattınız.. Kimse de takat kalmadı.. Evet.. Muhalefetiyle iktidarıyla adeta el birliği içinde ülkeyi mahvettiniz.. İnsanları çaresiz bıraktınız.. Her alanda iflas.. Nereye baksanız facia.. Siz sorumlusunuz bütün bunlardan.. Ve mutlaka hesap vereceksiniz..