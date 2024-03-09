Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2024 01:20
Sağlık kurulu hakkında

İyi günler arkadaşlar. Ameliyat oldum Dr 15 gün heyet raporu verdi heyet raporu sonucu beni sağlık kuruluna sevketmisler . Ben bu raporu keyfi almadimki.neden kurula yolladılar ki .süreç nasıl işliyor deneyimli arkadaşlar yardımcı olabilir mi


26342
Aday Memur
10 Mart 2024 10:12
ameliyat oldun sonrası rapor için hastaneye sevk gerçekten çok garip sakıncası yoksa ne ameliyatı oldunuz

cimbom6028
Şef
10 Mart 2024 11:15
Bu sevkde bir problem yok emniyet amaliyat sonrası gerek görürse aktif polislik yapıp yapmayacağını raporla kesinleştirmek için sevk eder sadece sizin için yapılan bir uygulama değil herkes için yapılan uygulama örnek verecegim ön çapraz bağın top oynarken yırtıldı amaliyat oldun vs kulağından oldun gozunden oldun duyunda problem varmı gormende problem varmı emniyet bunu öğrenmek zorunda .

26342
Aday Memur
10 Mart 2024 12:44
bende ameliyat oldum 3ay yürüyemem durumum oldu üstüne üç ay fizik tedavi aldım ama bana rapor dönüşü herhangi bir şey yapılmadı üstelik ciddi bişeydi sadece ameliyattan sonra rapor aldı diye dilime sevk etmek garip geldi de o yüzden
cimbom6028, Dün
Bu sevkde bir problem yok emniyet amaliyat sonrası gerek görürse aktif polislik yapıp yapmayacağını raporla kesinleştirmek için sevk eder sadece sizin için yapılan bir uygulama değil herkes için yapılan uygulama örnek verecegim ön çapraz bağın top oynarken yırtıldı amaliyat oldun vs kulağından oldun gozunden oldun duyunda problem varmı gormende problem varmı emniyet bunu öğrenmek zorunda .
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