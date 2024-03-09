Sağlık kurulu hakkında

Bu sevkde bir problem yok emniyet amaliyat sonrası gerek görürse aktif polislik yapıp yapmayacağını raporla kesinleştirmek için sevk eder sadece sizin için yapılan bir uygulama değil herkes için yapılan uygulama örnek verecegim ön çapraz bağın top oynarken yırtıldı amaliyat oldun vs kulağından oldun gozunden oldun duyunda problem varmı gormende problem varmı emniyet bunu öğrenmek zorunda .

Bu sevkde bir problem yok emniyet amaliyat sonrası gerek görürse aktif polislik yapıp yapmayacağını raporla kesinleştirmek için sevk eder sadece sizin için yapılan bir uygulama değil herkes için yapılan uygulama örnek verecegim ön çapraz bağın top oynarken yırtıldı amaliyat oldun vs kulağından oldun gozunden oldun duyunda problem varmı gormende problem varmı emniyet bunu öğrenmek zorunda .