Okul Müdürü Olmayı Tavsiye Eder Misiniz?

merhaba arkadaşlar. evime çok yakın bir okulda müdür yardımcısıyım. Müdürle aramız iyi, Burada keyfimiz yerinde aslında. Ama evime 5 km ötede bir okul muhtemelen açılacak. 15 öğretmen 100 öğrenci memur ve müdür yar var. Tüm bu durumlarda tavsiye eder misiniz müdürlüğü ?

merhaba arkadaşlar. evime çok yakın bir okulda müdür yardımcısıyım. Müdürle aramız iyi, Burada keyfimiz yerinde aslında. Ama evime 5 km ötede bir okul muhtemelen açılacak. 15 öğretmen 100 öğrenci memur ve müdür yar var. Tüm bu durumlarda tavsiye eder misiniz müdürlüğü ?