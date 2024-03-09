Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Mart 2024 09:58
Okul Müdürü Olmayı Tavsiye Eder Misiniz?
merhaba arkadaşlar. evime çok yakın bir okulda müdür yardımcısıyım. Müdürle aramız iyi, Burada keyfimiz yerinde aslında. Ama evime 5 km ötede bir okul muhtemelen açılacak. 15 öğretmen 100 öğrenci memur ve müdür yar var. Tüm bu durumlarda tavsiye eder misiniz müdürlüğü ?

ahmetbulut47
Genel Müdür
09 Mart 2024 10:09
geçmeyi düşündüğünüz okul özel eğitim yada anaokulu mu

asiia
Şef
09 Mart 2024 10:26
İkinci adam olmayı sevmiyorsanız ve içinizde bir Liderlik ateşi yanıyorsa değil 5 km 50 km de olsa gidin müdür olun. Ama bunlar yoksa durduk yere ortamınızı değiştirmeyin.

ebuducane
Daire Başkanı
09 Mart 2024 10:27
hayır hocam imam hatip ortaokulu
ahmetbulut47, 2 gün önce
geçmeyi düşündüğünüz okul özel eğitim yada anaokulu mu

ç_karlos
Aday Memur
09 Mart 2024 12:32

bu sizin ne arayışında olduğunuza bağlı olarak değişebilecek bir soru. eğer az sorumluluğum olsun, huzurum olsun, kafa dinleyim işime bakayım diyorsanız ve okulunuzda huzurlu iseniz müdür yardımcılığını hiç bırakmayın derim. Ama ben sorumluluk almaktan çekinmem, müdür beyin yaptığı bi çok şey beni rahatsız ediyor, ben daha iyisini yaparım diyorsanız ve okul müdürlüğünü de daha üst makamlar için geçiş yeri olarak kullanacaksanız müdür olun, derim.


235U
Genel Müdür
09 Mart 2024 13:04

Kariyer planınız nedir hocam bunu düşünün

hak hukuk dikkat edecek ve ettirebilecek şekilde yönetici olup gerektiğinde sevdiğinizi tenkit edebilecek misiniz? Bunuda düşünün çünkü mdr yrd ile mdr arasındaki temel fark bu karar vericilik.

en sonunda proje mroje zırvalarından soyrılarak kötü muhit bile olsa en azından bir sınıf oluşturup öğretmen öğrenci ve velileri LGS hazırlığı için koordine edebilecek takatiniz hala varsa ve 3 5 garip çocuğu için fark yaratabilecekseniz?

evetse hocam şiddetle bu kumaştan müdürlere ihtiyacımız var. Mdr yrdlığına kaçarak insan kaynağımızı israf etmeyin.

ama emin olacağınız tek şey rahatınızın kaçacağı olsun

zira giden müdür neler yaptı

mdr yardcısı kim

okulda kırmanız ve direnmeniz gereken belkşde eski müdürün yalakalarından oluşan klikler

üstelik tüm bunları tanıyana kadar geçecek 1 yıllık stres..


crabnet355
Müsteşar
09 Mart 2024 13:38
imam hatip okullarında çalışan bir çok tanıdık idareci arkadaş yedi sahipli Hüsnü gibi her yere bağlıyız derler..İldeki yetkili imam hatip derneklerine hesap verirsin, il mem müdürü ilçe mem müdürü öteki okullara göre sık sık ziyarete gelir. Kaymakam çok sık gelir..Arada vali bile gelir..Ankaradan din öğretiminden sık sık gelirler.Ayrıca din öğretiminin kts denen sistemi vardır onun İş ve işlemleri ayrı bir dünyadır..Öğretmenlerin giyimini beğenmeyen veliler zırt pırt gelir.Özellikle din dersi öğretmenlerinin anlattıklarını beğenmeyen ya da yanlış olduğunu iddia edip beğenmeyen veliler sık sık gelip sana akıl verir hesap sorar.Adrese dayalı sistemden öğrenci olmadığı için veli yelpazesi çok çeşitlidir.Mebin protokol imzaladığı STK! lar okulda faaliyet yürütürler.Mensupları Öğrencilere ders verirler.Bunları okula sormazsan koltuğundan olursun.Böyle uzar gider.

Sevdim-Seni
Daire Başkanı
09 Mart 2024 15:05

Kariyer planı ha, hemde milli egitimde.

Gerisini okumadım. Milli eğitimde kariyer diye birsey yoktur. Herkes marabadır. Sadece bazı aferim delisi ögretmenleri sinif başkani gibi birsey yaparlar, müdür falan da deniyor, diger öğretmenleri kırbaclar durur. O kadar.

235U, 2 gün önce

Kariyer planınız nedir hocam bunu düşünün

hak hukuk dikkat edecek ve ettirebilecek şekilde yönetici olup gerektiğinde sevdiğinizi tenkit edebilecek misiniz? Bunuda düşünün çünkü mdr yrd ile mdr arasındaki temel fark bu karar vericilik.

en sonunda proje mroje zırvalarından soyrılarak kötü muhit bile olsa en azından bir sınıf oluşturup öğretmen öğrenci ve velileri LGS hazırlığı için koordine edebilecek takatiniz hala varsa ve 3 5 garip çocuğu için fark yaratabilecekseniz?

evetse hocam şiddetle bu kumaştan müdürlere ihtiyacımız var. Mdr yrdlığına kaçarak insan kaynağımızı israf etmeyin.

ama emin olacağınız tek şey rahatınızın kaçacağı olsun

zira giden müdür neler yaptı

mdr yardcısı kim

okulda kırmanız ve direnmeniz gereken belkşde eski müdürün yalakalarından oluşan klikler

üstelik tüm bunları tanıyana kadar geçecek 1 yıllık stres..


kamuran15
Müsteşar
09 Mart 2024 15:24

Şimdi şöyle sayın hocam, illaki kendinizi en iyi yine siz bilirsiniz. Şahsen ben denedim fakat zırt pırt emir altına alımaya uygun bir yapım bulunmayışından yöneticiliği rızamla bıraktım. Artık eskisi gibi de değil. kah projeydi kah etkinlikti bilmem vesair evrak hamallığı haddinden fazla. Buna bir de MEM lerin baskısı egosu eklendiginde okul yöneticiliğinin pek öyle bir cazibesi olduğu iddiasında değilim. Yine de ölçün tartın elbette.


bahçesaray
Aday Memur
09 Mart 2024 17:44
Maaş ekders Mysv2 tkys dyk dys mebbis e-okul . . . bunları biliyorsanız olun

Palasay
Aday Memur
09 Mart 2024 18:22

Olda gör dünyanın kaç bucak oldugunu


235U
Genel Müdür
09 Mart 2024 18:29

Bugüne kadar gördüğüm idarecilerin %90ına bakarak haklısınız hocam

ama o %10u gördüm

nadirdir

başına çok iş gelir

dişli kelli felliler sevmez

ama var

diğer yandan kimse mükemmel değil

ama en azından hak hukuka riayet edebilecek öğretmenler varsa idarecilikten geri durmamalılar

o koltukları yatmak, öğrenciden kurtulmak ve mobing yapmak için isteyenlerden o kadar zarar görüyoruz ki

arada o %10luk adamlara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum

daha önceki okullarımdan birinde 1 müdür 1 baş yrd ve 6 mdr yrd vardı

başıma bir sıkıntı geldiğinde bir akıl almak için bir tanesi vardı ona gider sorar akıl alırdım

yani 1 tane vardı

ama vardı

Sevdim-Seni, 2 gün önce

Kariyer planı ha, hemde milli egitimde.

Gerisini okumadım. Milli eğitimde kariyer diye birsey yoktur. Herkes marabadır. Sadece bazı aferim delisi ögretmenleri sinif başkani gibi birsey yaparlar, müdür falan da deniyor, diger öğretmenleri kırbaclar durur. O kadar.


abuzittin25
09 Mart 2024 20:49

Ol yeğenim daha çok çalışır,daha çok kazanırsı


ebuducane
Daire Başkanı
10 Mart 2024 15:10
hiç bir fani reddetmez mi diyorsunuz

metal3
Aday Memur
10 Mart 2024 17:00
öğretmenlikte mutluysan hiç bulaşma, idarecilik dipsiz bir kuyudur

ebuducane
Daire Başkanı
10 Mart 2024 21:32
sağıolunn
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