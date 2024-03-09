Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Mart 2024 10:27
Koruyucu Giyim Yardımı-KamuSen Ve MemurSen
Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 2 kararıyla alakalı olarak ivedilikle Hazine Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşen ve onlara göre inanılmaz büyük bir sorun olan toplu sözleşme ikramiyesinin aşılması için mücadele veren CHP önünde eylem yapan Memursen'den ve Kamusen'den Koruyucu Giyim Yardımı ile alakalı tek bir açıklama gören oldu mu? Arkadaşlar KamuSen ve MemurSen Sağlıkçı ve Öğretmen sendikası hep onları düşünüyorlar. Teknik personelin sayısı az olduğu için pek düşündüklerini sanmıyorum. Koruyucu Giyim Yardımı özellikle enflasyon döneminde alım gücünün azaldığı bir dönemde iyi bir kazanımdı fakat o da kalmadı. Yıllık 1.5 maaşımız gitti aşağı yukarı. Hakkımızda hayırlısı. Not: Sendikalar biraz rahatlamıştır belki. Çünkü her Koruyucu Giyim Yardımı ihalesi sonrasında kavga ediyorlardı. Bizim kazanımımız, biz ihalede vardık, biz yükselttik, biz erken aldık, siz geç kaldınız verin yetkiyi görün etkiyi :)

draf
Genel Müdür
09 Mart 2024 10:39

Aynen böyle oldu


Srht403
Aday Memur
09 Mart 2024 10:46
Görevin gerekliliği konusunda giyim yardımı alacak personel.. olması gereken bu değil mi zaten. Genel olarak tüm memurlara bir giyim yardımı yapılmalı bunu savunmak lazım.. ama bu yapılan yardım zaten koruyucu giyim yardımı herkesin alması doğru değildi..

excels
Aday Memur
09 Mart 2024 10:47

"1.5 maaş" güzel tanımlamışsın dürüstlüğünden dolayı tebrikler


draf
Genel Müdür
09 Mart 2024 10:50

Sendikalar çıkıp desin ki memurun 3-5 lirasını gudeceginize bu kararı verenlerin makam araçları, yönetim kurulu üyelikleri kaç yerden maaş alıyorlar bakılsın desinler. Gitmişler de aylık 200 TL chp iptal ettirmiş eylem yapsınlar.


merve008008
Aday Memur
09 Mart 2024 10:51
Evet ben sahada çalışan bir teknik personel olarak yazdım. Benim sayemde birileri alırken birilerinin yğzüdnden
Srht403, 2 gün önce
Görevin gerekliliği konusunda giyim yardımı alacak personel.. olması gereken bu değil mi zaten. Genel olarak tüm memurlara bir giyim yardımı yapılmalı bunu savunmak lazım.. ama bu yapılan yardım zaten koruyucu giyim yardımı herkesin alması doğru değildi..

zahmetçakar
Şef
09 Mart 2024 11:23

yetmez daha çok memursen li ve kamusen li olmalı; iyice kuru ekmek bile bulamayacak hale gelmeliyiz; böle tatili bırakın memleketine bile gidemryecek hale gelmeli memur çünkü hakettiğimiz şey bu.

haydi aslanlar üye formlarını patlatalım ellerinde bizlerin formlarıyla artislik yapsınlar şu kadar memur daha aramıza katıldı desinler sonra audilerine binip uzaklaşsınlar sende fakirliğinle başbaşa kal.


kitkanun
Şube Müdürü
09 Mart 2024 13:12

Daha halen herkes almamaliydi diyorlar. Bu tekniklerden adam olmaz. 8 saat mesaide 1 saat sahaya gitmiyorsunuz. Onun için devlet sana kıyafet mi verecek. Ayrıca gitsen n'olacak. Sanki bişey yapıyorsunuz. Sahadaki ustabaşı olmasa hangi malzeme ne işe yarıyor haberin yok. Talep ettiğin malzemeyi nerde kullanacağın diyorum sahadan istediler diyor. Bu kadar cahiller. İhaleye çıkacak, oradan burdan bulduğun teknik şartnamenin üstünde iki kelime düzeltmekten aciz. Konusturmayin beni şimdi.

İşçiler birbirini ayırmaz hiçbir zaman


zahmetçakar
Şef
09 Mart 2024 13:38

ısı transferi ile akışkanlar mekaniği dersi için 8 sene süre versek geçemeyecek adamlar gelmiş burada mühendise çakıyor.

ama suç sizde değil bizi kandırıp böyle ele ayağa düşürenlerde.

kitkanun, 2 gün önce

Daha halen herkes almamaliydi diyorlar. Bu tekniklerden adam olmaz. 8 saat mesaide 1 saat sahaya gitmiyorsunuz. Onun için devlet sana kıyafet mi verecek. Ayrıca gitsen n'olacak. Sanki bişey yapıyorsunuz. Sahadaki ustabaşı olmasa hangi malzeme ne işe yarıyor haberin yok. Talep ettiğin malzemeyi nerde kullanacağın diyorum sahadan istediler diyor. Bu kadar cahiller. İhaleye çıkacak, oradan burdan bulduğun teknik şartnamenin üstünde iki kelime düzeltmekten aciz. Konusturmayin beni şimdi.

İşçiler birbirini ayırmaz hiçbir zaman


çamur.adam
Aday Memur
09 Mart 2024 14:37
sen 15 senede mi geçtin ki böyle konuşuyon. sanki en yüksek ıq var sende. barahı geçen kişinin mühendis oldupu günümüzde çokda kapasiten olduğunu sanmıom
zahmetçakar, 2 gün önce

ısı transferi ile akışkanlar mekaniği dersi için 8 sene süre versek geçemeyecek adamlar gelmiş burada mühendise çakıyor.

ama suç sizde değil bizi kandırıp böyle ele ayağa düşürenlerde.


zahmetçakar
Şef
09 Mart 2024 14:51

sanmamaya devam et.

çamur.adam, 2 gün önce
sen 15 senede mi geçtin ki böyle konuşuyon. sanki en yüksek ıq var sende. barahı geçen kişinin mühendis oldupu günümüzde çokda kapasiten olduğunu sanmıom
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