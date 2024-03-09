Koruyucu Giyim Yardımı-KamuSen Ve MemurSen

Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 2 kararıyla alakalı olarak ivedilikle Hazine Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşen ve onlara göre inanılmaz büyük bir sorun olan toplu sözleşme ikramiyesinin aşılması için mücadele veren CHP önünde eylem yapan Memursen'den ve Kamusen'den Koruyucu Giyim Yardımı ile alakalı tek bir açıklama gören oldu mu? Arkadaşlar KamuSen ve MemurSen Sağlıkçı ve Öğretmen sendikası hep onları düşünüyorlar. Teknik personelin sayısı az olduğu için pek düşündüklerini sanmıyorum. Koruyucu Giyim Yardımı özellikle enflasyon döneminde alım gücünün azaldığı bir dönemde iyi bir kazanımdı fakat o da kalmadı. Yıllık 1.5 maaşımız gitti aşağı yukarı. Hakkımızda hayırlısı. Not: Sendikalar biraz rahatlamıştır belki. Çünkü her Koruyucu Giyim Yardımı ihalesi sonrasında kavga ediyorlardı. Bizim kazanımımız, biz ihalede vardık, biz yükselttik, biz erken aldık, siz geç kaldınız verin yetkiyi görün etkiyi :)

Anayasa Mahkemesi'nin yüzde 2 kararıyla alakalı olarak ivedilikle Hazine Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşen ve onlara göre inanılmaz büyük bir sorun olan toplu sözleşme ikramiyesinin aşılması için mücadele veren CHP önünde eylem yapan Memursen'den ve Kamusen'den Koruyucu Giyim Yardımı ile alakalı tek bir açıklama gören oldu mu? Arkadaşlar KamuSen ve MemurSen Sağlıkçı ve Öğretmen sendikası hep onları düşünüyorlar. Teknik personelin sayısı az olduğu için pek düşündüklerini sanmıyorum. Koruyucu Giyim Yardımı özellikle enflasyon döneminde alım gücünün azaldığı bir dönemde iyi bir kazanımdı fakat o da kalmadı. Yıllık 1.5 maaşımız gitti aşağı yukarı. Hakkımızda hayırlısı. Not: Sendikalar biraz rahatlamıştır belki. Çünkü her Koruyucu Giyim Yardımı ihalesi sonrasında kavga ediyorlardı. Bizim kazanımımız, biz ihalede vardık, biz yükselttik, biz erken aldık, siz geç kaldınız verin yetkiyi görün etkiyi :)