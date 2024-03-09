Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Mart 2024 10:57
Memurla vasıfsız işçi maaşı aynı olacaksa...

o zaman ne anlamı kalıyor o kadar sınava hazırlan emek ver stres yaşa torpille işe giren adamla senin maaşın aynı olsun üstelik sen bir sürü sorumluluk işe imza atarken diğer taraf hiç sorumluluk almadan aynı parayı alsın üstelik bir de tediye alsın


r.diyojen
Genel Müdür
09 Mart 2024 11:39

Öncelikle eşit değil, taşeronlar memurdan fazla alıyor.

Ayrıca ve en önemlisi onların tüm ücretleri sgk primine tabii, memurun ki değil. Haliyle asıl fark emekli olduğumuzda olacak..

Taşeron işçiler memurdan daha fazla emekli maaşı alacaklar. Memurlar yedikleri kazığı o zaman anlayacaklar.

Tarihe not düşeyim.

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