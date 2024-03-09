Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Mart 2024 13:57
Eğitim tayini iptali

Arkadaşlar selam. Eğitim tayini mazereti ile İstanbul bölgesine sosyalleştirme ile geldim. Geleli 15 gün oldu göreve başladım fakat ailesel bir kaç problem yüzünden tekrar eski görev yerime dönmek istiyorum . Atama birimi ile konuştum okuldan ilişkini kestiğine dair belge getir dediler. Dilekçe yazıp mazeretinin sonlandığını bildirip bakanlıktan cevap bekleyeceğiz dediler. Sonucu sorduğumda red te gelebilir kabul de olabilir dendi . Red gelme ihtimali varmıdır bilginiz var mı ? Sendika avukatı ile görüştüm mazeret sonlanınca göndermeleri gereKiyor eski görev yerin veya alt bölgeye diye madde okudu bana. Göndermezlerse dava açıcaksın dendi. Bilgisi olan yaşayan varmıdır ? Yardımcı olun lütfen


ArassO
Aday Memur
09 Mart 2024 21:30

Güncell


gsliAda
Aday Memur
09 Mart 2024 23:26
eski görev yerin hangi bölge ve grupta
ArassO, 2 gün önce

Güncell


PERSONEL07
Daire Başkanı
10 Mart 2024 11:39

yönetmelik 18 madde 4.5 fıkrayı okuyun


ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 12:39

Eski görev yerim gaziantep . Hangi bölge ve grupta olduğunu bilmiyorum bakıyorum şimdi . 112 persone


ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 12:47

Şimdi baktım . Sosyalleştirme ile geldiğim istanbul 1. Bölge B grubunda .


ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 12:48

Eski görev yerim Gaziantep 1. Bölge C grubunda. Paramedik .


ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 12:51

Şimdi baktım . Sosyalleştirme ile geldiğim istanbul 1. Bölge B grubunda . Eski görev yerim Gaziantep 1. Bölge C grubunda. Paramedik (ilk ve acil yardım teknikeri)


ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 12:55

Hocam okudum onu. Orada yazana göre mazeretimi bitirince yani okul ile ilişkiyi kesince il müdürlüğü 15 gün içinde talebimi bakanlığa bildirecek mazeret ortadan kalktığı için eski görev yerime gönderileceğim . Fakat Atama birimindeki arkadaş redte gelebiliyor diyince açık varmı neye göre red gelecek sorgulamak istedim.

PERSONEL07, Dün

yönetmelik 18 madde 4.5 fıkrayı okuyun


ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 12:57

Şimdi baktım . Sosyalleştirme ile geldiğim istanbul 1. Bölge B grubunda . Eski görev yerim Gaziantep 1. Bölge C grubunda. Paramedik (ilk ve acil yardım teknikeri)

gsliAda, 2 gün önce
eski görev yerin hangi bölge ve grupta

ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 17:02

Güncel


ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 21:46

Güncell


gsliAda
Aday Memur
10 Mart 2024 22:58
o zman pdc uygub seni eski görev yerine gönderirler
ArassO, 5 saat önce

Güncell


ArassO
Aday Memur
10 Mart 2024 23:55

Teşekkür ettim hocam

gsliAda, 4 saat önce
o zman pdc uygub seni eski görev yerine gönderirler
Toplam 13 mesaj

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