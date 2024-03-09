Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2024 14:46
Dönüş dilekçe örneği

Herkese hayırlı ramazanlar 6 yıllık polis memuruydum. Ailevi nedenler dolayı ücretsiz izin almak istedm vermediler. Bende usulüne uygun istifa etmek zorunda kaldımm. Geri dönüş için ne gibi yol izleniyor dilekçe nasıl nereye gonderilir benim gbi olan var ise yardımcı olur mu avukat ile görüştük dönenler mahkeme ile var mümkün dedi. Ben sadece şansımı denemek istiyorum olumlu yada olumsuz hayırlısı olsun


Buarthas00
Aday Memur
09 Mart 2024 15:40
dmk ve atama yönetmeliğinde ilgili maddelere bakarak bir dilekçe yaz emniyet genel müdürlüğü personel başkanlığına şeklinde başlık atıp gönder personel başkanlığına posta yoluyla

Mahirtas-
Aday Memur
09 Mart 2024 17:59

Çok teşekkür ederim eğer benim gibi biri varsa bu yolda numaramı verip konuşmak isterim

Buarthas00, 2 gün önce
dmk ve atama yönetmeliğinde ilgili maddelere bakarak bir dilekçe yaz emniyet genel müdürlüğü personel başkanlığına şeklinde başlık atıp gönder personel başkanlığına posta yoluyla

Brse
Aday Memur
09 Mart 2024 19:36

Moralini bozmak istemem ama, emniyet istifa edenleri geri çok zor alır.referans bulmaya bak


Buarthas00
Aday Memur
09 Mart 2024 19:38
kesinlikle doğru referans olmadan mümkünatı yok
Brse, 2 gün önce

Moralini bozmak istemem ama, emniyet istifa edenleri geri çok zor alır.referans bulmaya bak


police-izmir-
Aday Memur
10 Mart 2024 00:19
donemezsin, başka işlere bak.

Buarthas00
Aday Memur
10 Mart 2024 00:33
referans yoluyla dönenler olduğunu biliyorum referans bul
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