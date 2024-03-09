Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Kapalı
09 Mart 2024 14:58
sağlık bakanlığı 2024/5 sözleşmeli personel ataması yardım lütfen

ortaöğretim kpss ile sözleşmeli destek personeli (şoför)olarak atandım neler yapmam gerekiyor nasıl devam edicek süreç yardım eder misiniz bilgi verebilir misiniz


PERSONEL07
Daire Başkanı
10 Mart 2024 11:47

YHGM duyuruları izleyin hangi tarih aralığında hangi evrakları vereceksiniz bildirilir.kimlik-adres bilgileri-atama belgesi diploma aslı-mezun belgesi-askerlik durumu-mal bildirimi- sağlık raporu(akli-ruhi)-adli sicil- 3 resimve ssk hizmet dökümü bu belgeleri belirtilen komisyona vereceksiniz kamuda çalışıyorsanız istifa ettiyseniz ve bitmemişse süreç o tarihlerde belgeleri verip sonuçlanmasını bekleyeceksiniz,askerdeyseniz bir yakınınız belgeleri verecek

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