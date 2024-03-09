Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2024 15:02
4 b'li sözleşmeli den sözleşmeli ye geçiş

Merhabalar ben sözleşmeli infaz koruma memuru olarak görev yapmaktayım.Bu ay yapılan tarım orman bakanlığı aliminda sözleşmeli büro personeli olarak atandım.(mezuniyet şartı vardı 5 farklı bölüm mezunlari).Evrakları teslim ettim.1 yıllık bekleme şartına bağlı olur muyum yoksa direk geçer miyim? Lütfen sadece bilenler ve bu durumu yasayanlar yazarsa sevinirim


mevo4312
Aday Memur
09 Mart 2024 20:42

Hocam 1 yıl bekleme süresine tabi olmadan sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz

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