Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2024 15:11
Komisyon Paem başvurumu reddetti

Merhaba arkadaşlar paem başvurum 9. Maddeden iptal edildi . Böyle olan varmı aranızda . Hukuk büro soruşturman var gibi biliyorum diyor ama bu zamana kadar en ufak soruşturma vs geçirmedim başvururkende yoktu. Şimdi bu nerden çıktı stres bastı 2 gündür


AlperTungacı
Aday Memur
09 Mart 2024 15:43
kaç mezunusunuz

Demetttttt
Aday Memur
09 Mart 2024 16:07

9. Dönem


AlperTungacı
Aday Memur
09 Mart 2024 20:45
soruşturman var mı gibi biliyorum kısmını anlayamadım yazım hatası mı yaptınız?
Demetttttt, 2 gün önce

9. Dönem


AlperTungacı
Aday Memur
09 Mart 2024 20:47
soruşturma olmak zorunda değil ayrıca komisyon başvurusu uygun görülmemiştir yazabilir bence çok kurcalamayın emniyetin işlerini biliyorsunuz

omresl
Şube Müdürü
10 Mart 2024 17:49
Soruşturman vardır bu net. Bu sorusturma sistemde görünmez. Hukuk işleri anca görür. Kimsede düzgün bilgi vermez.

Demetttttt
Aday Memur
10 Mart 2024 22:04

Benim durumumda olan varmı ? Hukuk işleri net bilgi vermiyor


rarelly
10 Mart 2024 22:08
evet. misyon başvurum da Red edilmişti
Demetttttt, 5 saat önce

Benim durumumda olan varmı ? Hukuk işleri net bilgi vermiyor


sinanpolat22
Şef
11 Mart 2024 00:37
%99.9 fetö soruşturması geçiriyorsun

ersoy.pöh
Aday Memur
11 Mart 2024 02:19
halen çalışıp fetöden soruşturma geçiren çok var
sinanpolat22, 2 saat önce
%99.9 fetö soruşturması geçiriyorsun
Toplam 9 mesaj

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