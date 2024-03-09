KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


09 Mart 2024 15:23
Müfettiş Turne Süreleri Hakkında

Arkadaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişlerinin turne süreleri hakkında bilgisi olan var mı?

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YDS'den 70 almak

Sözlük

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