Yargıtay beraat kararı verdi, ihraçtan dönermiyim

Avukat Yargıtay ın kararına bu aşamada direneceklerini düşünmüyorum dedi Danıştay ında karar için %de 90 Yargıtay kararını beklediğini söyledi iade durumunda kurumun itiraz edeceği üst merci bulunmuyor diye biliyorum ayrıca 4 ekim 2016 da açık 16 kasım iade oldum ihraç bu aşamadan 4 yıl sonra oldu psikolojik sıkıntıdan dolayı d dilim rapor verildi Gih e geçtim devrem Allah büyüktür ben işimi ona havale ettim müspet olması yönünde ümitvar olmaya çalışıyorum

Avukat Yargıtay ın kararına bu aşamada direneceklerini düşünmüyorum dedi Danıştay ında karar için %de 90 Yargıtay kararını beklediğini söyledi iade durumunda kurumun itiraz edeceği üst merci bulunmuyor diye biliyorum ayrıca 4 ekim 2016 da açık 16 kasım iade oldum ihraç bu aşamadan 4 yıl sonra oldu psikolojik sıkıntıdan dolayı d dilim rapor verildi Gih e geçtim devrem Allah büyüktür ben işimi ona havale ettim müspet olması yönünde ümitvar olmaya çalışıyorum