Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2024 15:30
Yargıtay beraat kararı verdi, ihraçtan dönermiyim

BERAAT KARARI


asa1454fsm
Aday Memur
09 Mart 2024 15:35
ARKADAŞLAR SELAMÜNALEYKÜM CEZA DAVASINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ALDIM.BERAAT YÖNÜNDE BOZULMASI İÇİN ÜST MAHKEMELERE TAŞIDIM EN SON YARGITAY İLK DERECE MAHKEMESİ NİN KARARINI BOZARAK BERAAT YÖNÜNDE KARAR İÇİN GÖNDERDİ YAKLAŞIK 3.5 YILLIK İHRAÇIM SÜREÇ NASIL İŞLER İDARİ DAVAMDA SON AŞAMA DANIŞTAYDA İADE SÜRECİNİ OLUMLU ETKİLEMEZMİ BERAAT KARARI SÜRECİ YAŞAYAN BİLGİ VEREBİLECEK VARSA SEVİNİRİM

Elcordobes.6464
Aday Memur
09 Mart 2024 16:41

benimde yerel mahkeme beraat, bölge adliye mahk ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. yargıtay kararı bozdu. beraat verilmesi yönünde karar verdi. bölge idare tekrar duruşma açtı. tekrar mahkeme olacak. mahkeme direnebilir de beraat de verebilir. beraat kararı emniyet için önemli değil çalışmak istemezse çalıştırmaz. emniyet diğer kurumlar gibi değil maalesef iade de olsan hemen itiraz ediyor. sonra tekrar ihraç. idari mahkeme ve danıştay da pek beraat kararına bakmıyor. ama ceza alırsan bakıyorlar. ümitsiz olmamak lazım yinede.


asa1454fsm
Aday Memur
09 Mart 2024 17:41
Avukat Yargıtay ın kararına bu aşamada direneceklerini düşünmüyorum dedi Danıştay ında karar için %de 90 Yargıtay kararını beklediğini söyledi iade durumunda kurumun itiraz edeceği üst merci bulunmuyor diye biliyorum ayrıca 4 ekim 2016 da açık 16 kasım iade oldum ihraç bu aşamadan 4 yıl sonra oldu psikolojik sıkıntıdan dolayı d dilim rapor verildi Gih e geçtim devrem Allah büyüktür ben işimi ona havale ettim müspet olması yönünde ümitvar olmaya çalışıyorum
Elcordobes.6464, 2 gün önce

benimde yerel mahkeme beraat, bölge adliye mahk ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi. yargıtay kararı bozdu. beraat verilmesi yönünde karar verdi. bölge idare tekrar duruşma açtı. tekrar mahkeme olacak. mahkeme direnebilir de beraat de verebilir. beraat kararı emniyet için önemli değil çalışmak istemezse çalıştırmaz. emniyet diğer kurumlar gibi değil maalesef iade de olsan hemen itiraz ediyor. sonra tekrar ihraç. idari mahkeme ve danıştay da pek beraat kararına bakmıyor. ama ceza alırsan bakıyorlar. ümitsiz olmamak lazım yinede.


paryosa---
Aday Memur
09 Mart 2024 18:47

Yerel mahkeme %99.9 Yargıtay ilamına uyar , ve Yargıtay ın kararını aynen uygular ..


paryosa---
Aday Memur
09 Mart 2024 18:51

Emniyetin mahkeme kararını uygulamasına gelince buradaki önemli olan konu ihracına sebep olan maddedir, mesela seni kendisine yara başkasına çıkar sağlamaktan ihraç ettiler ve sende adli olarak beraat ettiysen mecburen almak zorundalar zira adli makamların suç saymadığı ve suç yoktur diyerek verdiği beraat kararına uymamak idarenin insiyatifinde değildir..ancak adli anlamda suç içermeyen ancak mesleki anlamda suç olan bir madde ile ihraç olduysan ihracını gerçekleşir .. örnek verecek olursak kumar oynamak suç değildir , kabahatler kanununa girer ancak kumak oynamak 7068 e göre ihraçtır ..


asa1454fsm
Aday Memur
09 Mart 2024 19:50
Bakan oluru ile irtibat iltisak muhabbeti ne ihraç oldum bu görüşe göre iade olmaz Danıştay dan diyorsunuz
paryosa---, 2 gün önce

Emniyetin mahkeme kararını uygulamasına gelince buradaki önemli olan konu ihracına sebep olan maddedir, mesela seni kendisine yara başkasına çıkar sağlamaktan ihraç ettiler ve sende adli olarak beraat ettiysen mecburen almak zorundalar zira adli makamların suç saymadığı ve suç yoktur diyerek verdiği beraat kararına uymamak idarenin insiyatifinde değildir..ancak adli anlamda suç içermeyen ancak mesleki anlamda suç olan bir madde ile ihraç olduysan ihracını gerçekleşir .. örnek verecek olursak kumar oynamak suç değildir , kabahatler kanununa girer ancak kumak oynamak 7068 e göre ihraçtır ..


asa1454fsm
Aday Memur
09 Mart 2024 19:55
birde Yargıtay gerekçeli kararı nda şuna atıfta bulunuyor 17/25 öncesi bir ahlak eğitim hareketi olarak geniş kitlelerce kabul gören bir grup tu ancak devlet büyüklerinin ikazı sonrası irtibat ı kalmamış nu sebeple hata dan yararlanma adına sonrasında bir devamının açıkça belirlenip ona göre hüküm kurmalısın diyor tanık beyanları sonrasında hiç bir irtibat ının kalmadığını doğruluyor diyor bu bir etken olmazmı iade için
paryosa---, 2 gün önce

Emniyetin mahkeme kararını uygulamasına gelince buradaki önemli olan konu ihracına sebep olan maddedir, mesela seni kendisine yara başkasına çıkar sağlamaktan ihraç ettiler ve sende adli olarak beraat ettiysen mecburen almak zorundalar zira adli makamların suç saymadığı ve suç yoktur diyerek verdiği beraat kararına uymamak idarenin insiyatifinde değildir..ancak adli anlamda suç içermeyen ancak mesleki anlamda suç olan bir madde ile ihraç olduysan ihracını gerçekleşir .. örnek verecek olursak kumar oynamak suç değildir , kabahatler kanununa girer ancak kumak oynamak 7068 e göre ihraçtır ..


paryosa---
Aday Memur
09 Mart 2024 20:39

Konu bilinen terör örgütü ile ilgili bir konu ise bununla ilgili hiçbir şey diyemem . Çünkü bilgi sahibi değilim


turbojet
Daire Başkanı
10 Mart 2024 23:01

emniyet seni ihraç eder. mahkeme kararı ile geri dönersin.


asa1454fsm
Aday Memur
10 Mart 2024 23:03
zaten 3.5 yıldır ihracım Danıştay daki davam bekliyor
turbojet, 4 saat önce

emniyet seni ihraç eder. mahkeme kararı ile geri dönersin.

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