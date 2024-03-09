KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


09 Mart 2024 15:35
Yeni atamalar

Merhaba arkadaşlar yeni atanan hemşireler 3+1 sistemine mi dahil oluyor ? Ben daha önce 2 sene 4b li çalışmıştım fakat daha sonra istifa ettim. Şimdi tekrar atandım. Bu çalıştığım 2 seneyi , 3+1 süresinden düşebiliyor muyuz? Teşekkürler


Kpsbirincisi
Genel Müdür
09 Mart 2024 20:08

Hayır düşemezsin, baştan başlar.

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