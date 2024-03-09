vizeli oldugu birimde 1 yıl calisma

merhabalar ben sozlesmeli personel olarak ise basladim esim 4b cakili kadro 1 sene sonrasinda tayin talebinde bulunmayi dusunuyorum ancak es durumu tayin sartlarinda vizeli calistigi kurumda 1 yıl fiilen calismasi gibi bir ibare var. suan calistigim kurum beni gorevlendirme ile farkli bir sehre gonderecek bu durumda farkli bir sehirde calisacagimdan 1 yil fiilen calisma sartinda problem yasar miyim bilgisi olan var mi

merhabalar ben sozlesmeli personel olarak ise basladim esim 4b cakili kadro 1 sene sonrasinda tayin talebinde bulunmayi dusunuyorum ancak es durumu tayin sartlarinda vizeli calistigi kurumda 1 yıl fiilen calismasi gibi bir ibare var. suan calistigim kurum beni gorevlendirme ile farkli bir sehre gonderecek bu durumda farkli bir sehirde calisacagimdan 1 yil fiilen calisma sartinda problem yasar miyim bilgisi olan var mi