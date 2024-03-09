Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2024 15:52
vizeli oldugu birimde 1 yıl calisma
merhabalar ben sozlesmeli personel olarak ise basladim esim 4b cakili kadro 1 sene sonrasinda tayin talebinde bulunmayi dusunuyorum ancak es durumu tayin sartlarinda vizeli calistigi kurumda 1 yıl fiilen calismasi gibi bir ibare var. suan calistigim kurum beni gorevlendirme ile farkli bir sehre gonderecek bu durumda farkli bir sehirde calisacagimdan 1 yil fiilen calisma sartinda problem yasar miyim bilgisi olan var mi

arkeomania
Şube Müdürü
09 Mart 2024 16:45
Orada çalışıyormuş gibi kabul edilir sorun olmaz.
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