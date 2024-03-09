KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


09 Mart 2024 17:55
Basur polis olmaya engel mi?

Kıymetli arkadaşlarım haberim bir sorum olacak, basur hastalığı polis olmaya engel mi? Bir. Arkadaşımın oğlu polisliğe müracaat edecekte bu rahatsızlığı varmış, geçenlerde doktora gitmiş doktor pörtlemiş diye ameliyat lazım demiş, engel olurmu polis olmaya bu durum.


hedef2024
Memur
09 Mart 2024 18:26

Ameliyat ettirsin girsin polis okuluna bir sıkıntı olacağını sanmıyorum


antepli-pol
Genel Müdür
09 Mart 2024 18:34

Basura zaten meslek içerisinde polis hastalığı diyorlar. Ayakta çok durmaktan ve stresten olduğunu söyleyenler de var. Polisin % 80 inde vardır belki bu hastalık. Gençlerde bile sıklıkla çıkıyor. Tabiki yenilip içilen de etken faktör.


antepli-pol
Genel Müdür
09 Mart 2024 18:41

Ama "pörtlemiş" derken demek istediğiniz nedir? Sanki koncayken çiçek olmuş der gibisiniz.


yavuzhan06
Aday Memur
09 Mart 2024 22:36
Ulan ne güldüm be :) :) :)
antepli-pol, 2 gün önce

Ama "pörtlemiş" derken demek istediğiniz nedir? Sanki koncayken çiçek olmuş der gibisiniz.


koruma1903
Şef
10 Mart 2024 09:36
engel fakat kontrol (muayene) edilmiyor son iki yıl da tanı olarak geçildiyse Dr tarafından sıkıntı olur
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