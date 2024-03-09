Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Mart 2024 18:44
yardımcı sınıf personel kadrosu
Hayırlı günler herkese arkadaşım siyaset bilimi mezunu ve tsk içinde kara kuvvetlerinde yardımcı sınıf olarak personel ünvanıyla yapılacak alıma başvuracak yardımcı sınıftaki bu personel kadrosu ne iş yapıyor acaba görevi ve sorumluluğu nedir bilen arkadaşlarımız yanıtlar ise memnun olurum şimdiden teşekkür ederim

Tarihhçiiiiii
Memur
10 Mart 2024 19:23
maaşlarını bilen var mı diğer Askeri personel kadar alır mı acaba arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim
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