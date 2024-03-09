yardımcı sınıf personel kadrosu

Hayırlı günler herkese arkadaşım siyaset bilimi mezunu ve tsk içinde kara kuvvetlerinde yardımcı sınıf olarak personel ünvanıyla yapılacak alıma başvuracak yardımcı sınıftaki bu personel kadrosu ne iş yapıyor acaba görevi ve sorumluluğu nedir bilen arkadaşlarımız yanıtlar ise memnun olurum şimdiden teşekkür ederim

Hayırlı günler herkese arkadaşım siyaset bilimi mezunu ve tsk içinde kara kuvvetlerinde yardımcı sınıf olarak personel ünvanıyla yapılacak alıma başvuracak yardımcı sınıftaki bu personel kadrosu ne iş yapıyor acaba görevi ve sorumluluğu nedir bilen arkadaşlarımız yanıtlar ise memnun olurum şimdiden teşekkür ederim