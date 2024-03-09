Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Mart 2024 19:55
PDC yuva yıkıyor, aile dağıtıyor, çocukları anne babasından ayırıyor

Aile bütünlüğünün her şeyden üstün olduğunu unutanlar bunun hesabını nasıl verecekler... Eş mazereti tayini haktır.. PDC DOLULUK oranları personel ihtiyacı, aile bütünlüğünün önüne geçemez... Yeni atamalar yapılıyor o ilden ailesinin yanjna gidecek olan üç beş kişi ile personel ihtiyacı tamamlanmaz..


Elhakem
Aday Memur
09 Mart 2024 22:26

Söylediklerinde sonuna kadar haklısın. Memurlar net bunu neden haber başlığına taşımıyorsun. 1. yılı doldurmuşsun Eş mazeret tayini aile birliği için başvuruyorsun red yazısı çıkıyor neyin redi aile birliği olamazsın redi mi . Çocuklarına gidemezsinin reddi mi . Pdc eş mazeretinde olmamalı. Haber yap bunu memurlar net sayfana taşı kaç kişi böyle mağdur durumda.


Elhakem
Aday Memur
09 Mart 2024 22:50

Başvuru komisyonunca onaylandı diyorsun polis asker hakim savcı eşi olanlara. Adalet hakkaniyet nerede burda pdc ye bakma. Pdc nin önemi yok. Doluluğun önemi yok. Onayla. Aynı bakanlıkta olunca red gelsin. Pdc ye burda bak. Yazık.


Fztebe
Aday Memur
10 Mart 2024 00:29

Tweet etkinliği yapmak lazım bu kadar red alan insan nerde yaaa


Elhakem
Aday Memur
10 Mart 2024 16:33

562 kişi bu kurada eş tayini yapılmış. Geriye kalan Red sayısı bu kadar bile değildir. Kimse sesimizi duymuyor.

Fztebe, Dün

Tweet etkinliği yapmak lazım bu kadar red alan insan nerde yaaa

Toplam 4 mesaj

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