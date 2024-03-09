Şark tercihlerim

Hakkında hayırlı olursa olsun nasibin güzel olsun inşallah Bingöl deprem bölgesi olduğu için bu sene pek tercihlerde olmayabilir

Hakkında hayırlı olursa olsun nasibin güzel olsun inşallah Bingöl deprem bölgesi olduğu için bu sene pek tercihlerde olmayabilir