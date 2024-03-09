Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2024 20:04
Şark tercihlerim

Artvin, Sivas, Bingöl, Kars, Malatya, Adıyaman, Şırnak Bekar ilk şark sizce neresi gelebilir ?


fatih6767
Aday Memur
09 Mart 2024 20:07

Şırnak


vvvvössösö
Aday Memur
09 Mart 2024 20:09
Eyvallah teşekkür ettim.
fatih6767, 2 gün önce

Şırnak


Jokerdll
Aday Memur
09 Mart 2024 20:34
Artvin sekerse kars. Şırnak gelmez

polispolis47
Aday Memur
09 Mart 2024 22:26
Hakkında hayırlı olursa olsun nasibin güzel olsun inşallah Bingöl deprem bölgesi olduğu için bu sene pek tercihlerde olmayabilir

Polis abi
Memur
10 Mart 2024 07:14

Hakkari


vvvvössösö
Aday Memur
10 Mart 2024 07:57
Neden hakkari öğrenebilir miyim
Polis abi, Dün

Hakkari


alpturk_64
Şef
10 Mart 2024 10:33
bir şey bildiğinden değil sallamış. bizim teşkilatta herkes atama uzmanıdır. ama kendisi tayinci olsun gelir burada sorar benim atamam nereye çıkar diye başkalarına danışır
vvvvössösö, Dün
Neden hakkari öğrenebilir miyim

vvvvössösö
Aday Memur
10 Mart 2024 10:35
Görüşüne saygım var ama neden tercih dışı onu merak ettim :) Doğru diyorsun :)
alpturk_64, Dün
bir şey bildiğinden değil sallamış. bizim teşkilatta herkes atama uzmanıdır. ama kendisi tayinci olsun gelir burada sorar benim atamam nereye çıkar diye başkalarına danışır

KingDrummer
Şef
10 Mart 2024 11:35

Yalan olmasın bekar diyince benim de aklıma ilk Hakkari geldi. :) Ben de bekar olarak tercih yaptım. Benim de aklımda hep tercih dışı Hakkari senaryosu mevcut. Keşke ilk 2 tercihi biraz daha az popüler illeri yapsaydın. Bir de Şırnak'ı biraz daha yukarılara çekseydin. Benim ilk dört tercihim Maraş, Hatay, Adıyaman, Şırnak. Zaten bu dördü gelmezse kesin Hakkari'de olurum :)


vvvvössösö
Aday Memur
10 Mart 2024 11:37
Bir çok polis abilerle konuştum torpil yeri diye yazılmayan yerlere hep 2. 3. tercih gidenler olmuş o yüzden süpriz denedim şans artık :)
KingDrummer, Dün

Yalan olmasın bekar diyince benim de aklıma ilk Hakkari geldi. :) Ben de bekar olarak tercih yaptım. Benim de aklımda hep tercih dışı Hakkari senaryosu mevcut. Keşke ilk 2 tercihi biraz daha az popüler illeri yapsaydın. Bir de Şırnak'ı biraz daha yukarılara çekseydin. Benim ilk dört tercihim Maraş, Hatay, Adıyaman, Şırnak. Zaten bu dördü gelmezse kesin Hakkari'de olurum :)


KralEbuCehil
Aday Memur
10 Mart 2024 20:08

geçen sene buna benzer tercih yapmıştım. tercih dışı hakkari geldi. torpil illeri yazmışsın devrem


vvvvössösö
Aday Memur
10 Mart 2024 20:09
Biliyorum şansımı denedim. Tercih listeniz neydi geçen yıl yazabilir misiniz
KralEbuCehil, 7 saat önce

geçen sene buna benzer tercih yapmıştım. tercih dışı hakkari geldi. torpil illeri yazmışsın devrem


KralEbuCehil
Aday Memur
10 Mart 2024 20:10

van-antep-siirt-gümüşhane-ağrı-hatay-şırnak

vvvvössösö, 7 saat önce
Biliyorum şansımı denedim. Tercih listeniz neydi geçen yıl yazabilir misiniz

vvvvössösö
Aday Memur
10 Mart 2024 20:13
Devrem Gümüşhane , Siirt , antepi öldürmüşsün sende Burdan hatay ya da şırnak beklerdim sana şaşırdım
KralEbuCehil, 7 saat önce

van-antep-siirt-gümüşhane-ağrı-hatay-şırnak

Toplam 14 mesaj

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