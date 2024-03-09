Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


09 Mart 2024 20:09
Eyt(emeklilikte yaşa takılanlar) yasasını ilk Süleyman Demirel çıkarttı.

3774 sayılı yasa ile emeklilikte yaşa takılanlar yasasını ilk Süleyman Demirel 1992 de çıkarttı


gazanya
Daire Başkanı
09 Mart 2024 20:12

Yaşa yanlizca bir defaya mahsus olarak çıkartılmış.


gazanya
Daire Başkanı
09 Mart 2024 20:13

Kadınlar 38,erkekler 42 yaşında emekli olma hakkını elde etmişler .

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