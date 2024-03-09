Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2024 20:48
Polis telefonunu sürekli açık tutmak zorunda mı?

Selamın Aleyküm, Polis telefonunu sürekli açık tutmak zorunda mıdır ?

Mesela Müdüriyet yazılı olarak ''Personel telefonunu her daim açık tutacak ve her arandığında ulaşılabilir olacaktır.'' diye emir yazısı şeklinde tebliğ ediyor. Telefonuna ulaşamazsa emre itaatsizlikte disiplin soruşturması açıyorlar ama iletişim cihazlarını açık tutmamak ya da ulaşılabilir olmamak diye bir disiplin cezası yok. Bu yaptıklarının zorbalıktan baskıdan başka bir açıklaması var mı ? Yasal dayanağı var mı bu yaptıklarının ?


matrakk
Şef
09 Mart 2024 22:29
Arkadaşlar şu meslekten kaçabiliyorsanız hemen kaçın durmayın. mesela bu hafta beş gün gündüz çalıştık yarında gündüz maç görevi var akşamda normal göreve gideceğiz.Allah aşkına bu paraya bu çalışma normalmi vallahi billahi kaçın polisi sindirmişler herşey normalmiş gibi bir durum varmış hşbi davranıyorlar inanın hiç birşey normal değil robotlaştık size en büyük tavsiyem olsun.

-KING9
Genel Müdür
09 Mart 2024 22:43

sen niye kacmiyorsun .

sistem degismemis . 2000 lerde de gece 12 saatten cikip oglen 12 de mac gorevine cagriyolardi

matrakk, 2 gün önce
Arkadaşlar şu meslekten kaçabiliyorsanız hemen kaçın durmayın. mesela bu hafta beş gün gündüz çalıştık yarında gündüz maç görevi var akşamda normal göreve gideceğiz.Allah aşkına bu paraya bu çalışma normalmi vallahi billahi kaçın polisi sindirmişler herşey normalmiş gibi bir durum varmış hşbi davranıyorlar inanın hiç birşey normal değil robotlaştık size en büyük tavsiyem olsun.

matrakk
Şef
09 Mart 2024 22:49
benim emekliliğim geldi temmuz da emekliyim ama sen umutsuz vakasın sistemi kabul etmişsin ben anlayana yazdım sen dikkate alma sana hayırlı çalışmalar.
-KING9, 2 gün önce

sen niye kacmiyorsun .

sistem degismemis . 2000 lerde de gece 12 saatten cikip oglen 12 de mac gorevine cagriyolardi


-KING9
Genel Müdür
09 Mart 2024 22:54

ben coktan emekliyim. sen de sistemi kabul etmisssin . arkadan geleceklerde sistemi kabul ederse emeklilige gider .

matrakk, 2 gün önce
benim emekliliğim geldi temmuz da emekliyim ama sen umutsuz vakasın sistemi kabul etmişsin ben anlayana yazdım sen dikkate alma sana hayırlı çalışmalar.

matrakk
Şef
09 Mart 2024 23:05
peki emekli olmuşşsun şu meslek senden ne götürdü hiç düşündün mü benim sağlığım bozuldu kafa olarak kendimi iyi hissetmiyorum.benim sözüm genç memurlara çoğu okumuş kendi bölümlerinden atanamamış onlara devamlı söylüyorum imkanınız varsa gidin kpss ye çalışın bir şekilde gidin diye. başlıkta olduğu gibi deprem bölgesindeyim evde zangır zangır sallanırken can derdine düşmüşken telefon çaldı hemen gelin diye hemen gittik öğlen bir daha saklandık aklım evdeydi bizim meslek böyle ne yazık ki
-KING9, 2 gün önce

ben coktan emekliyim. sen de sistemi kabul etmisssin . arkadan geleceklerde sistemi kabul ederse emeklilige gider .


-KING9
Genel Müdür
09 Mart 2024 23:22

kpss de sorularin nereye gittigi belli degil. 2000 lerde 2013 lere kadar fettocular yuruttu sorulari. ondan sonrasi da mechul .

sozlu malakatta cabasi .

atanamamis dediklerin zaten kpp den atanamayip polis olanlar. olanlar da sanslidir . pomemde dahi sozlu mulakat var .. torpili olan giriyor . cok az bi kisim sansiyla kazaniyor .


hurgenerall
Memur
09 Mart 2024 23:57
bu sistem illa kabullenilmek zorundamıdır sayın devrem . doğru eskiden de öyleydi. şimdi ve gelecekte de öyle mi devam etsin. birşeylerin değişmesi modernleşmesi, gelişmesi daha iyi değilmi? hep eski zihniyetle mi yönetilsin teşkilat. ben de emekliliği hakettim. uzatmaları oynuyorum. ama hiçbir zaman bu sistemi benimsemedim. niye bırakmadın diyeceksin. biliyorsun ki bu tabanca bir yerimize değince birdaha bırakamıyorsun . bırakalım gençlere haklarını arasınlar. kendilerini geliştirsinler . konuyu açan arkadaşa cevabım şu: disiplin kanununda olmayan bir ceza verilemez eskiden bir ara öyle bir tamim yayınlamıştı baş müdür. normal şartlarda böyle bir emir verilemez , verilse de ceza verilemez ama yine de bu teşkilatta hiçbir şey olmaz demiyeceksin.
-KING9, 2 gün önce

ben coktan emekliyim. sen de sistemi kabul etmisssin . arkadan geleceklerde sistemi kabul ederse emeklilige gider .


police-izmir-
Aday Memur
10 Mart 2024 00:17
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
polislik 08-17 bir meslek değildir, yapamıyorsan bırak ilerde daha çok zorlanırsın.

Ferhatsrn
Aday Memur
10 Mart 2024 00:26
Bu meslek düzelmez düzeltmezler bizlerde köleyiz ölümüne aç karnını doyurmak için çalışan köleler ruhumuzu teslim ettik devam ediyoruz . Polislikte kafa bile bırakmıyorlar insanda sağlıklı düşünüp kendimiz için bile birşeyker yapamıyoruz .

hurgenerall
Memur
10 Mart 2024 01:40
bi bitmediniz
police-izmir-, Dün
polislik 08-17 bir meslek değildir, yapamıyorsan bırak ilerde daha çok zorlanırsın.

police-izmir-
Aday Memur
10 Mart 2024 08:51
işine gelmedi değil mi? nöbet tutar eve giderim der kimseye zerre faydam olmasın sığıntı gibi bir köşede yıllarımı geçirip, ay başı gece yarısı maaşımı alayım, yazın senelik izni 30gune nasıl tamamlayayım? diye gel buraya bir de başlık aç. bitmediniz teşkilatın asalakları
hurgenerall, Dün
bi bitmediniz

John Rambo
Aday Memur
10 Mart 2024 09:48

Teşkilatın asalakları diye insanları yargılayamazsın. Her şeyden önce biz İNSANIZ. Bu mesleği fanatik duygularla icraa etmiyorum, sen Polis'liği fanatik bir yaşam tarzı olarak kabul etmiş olabilirsin ama insanlar böyle yaşamak zorunda değil. Kimse babasının hayrına kendi bedenine eziyet ettirmiyor, yapılan her şeyin parasal bir karşılığı var ve bunun adı maaş. Sen haklarını sorgulamazsan, sen hakkını aramazsan özlük hakların çalışma şartların nasıl düzelicek ? Adamlar teşkilatta her şeyi baskı ve sindirme yoluyla halletmeye çalışıyor. Mesai saatim bitince eve gidip ailemle vakit geçirmek isterim kimsenin de baskısına boyun eğmek istemiyorum.

police-izmir-, Dün
işine gelmedi değil mi? nöbet tutar eve giderim der kimseye zerre faydam olmasın sığıntı gibi bir köşede yıllarımı geçirip, ay başı gece yarısı maaşımı alayım, yazın senelik izni 30gune nasıl tamamlayayım? diye gel buraya bir de başlık aç. bitmediniz teşkilatın asalakları

AsayişBüro
Aday Memur
10 Mart 2024 12:14
değil kardeşim istirahatliyken kimse bana ulaşamaz iki hattım var belki kime ne kapatırım diğerini kullanırım. öyle bir emir olamaz imzalatsalar bile geçersiz. soruşturma açarsa da iptal ettirirsin. az dik durun.

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
10 Mart 2024 12:47
benim telefon sürekli şarjı olmuyo istiharet izinli günlerimde yada bozuk oluyo arandığımda aradığınız kişiye şuanda ulaşılamıyor lütfen daha sonra tekrar arayınız diyo bu hep böyle de olacak. 2 telefon ve biri işte biri sivil hayatta kullanıyorum. salağa yatma deyimi bizim meslekte çok önemli. yada telefon tamirdeydi. polis asker 7/24 saat esasına göre çalışır sözünün hukuki dayanağı nedir acaba bilmiyorum yani disiplin tüzüğünde böyle davranışının cezai müeeyidesi var mı bilmiyorum. ALLAHTAN HUKUK VAR MAHKEMELER VAR. insan değiliz biz ya hasta olmayız misafir gelemez ve gidemeyiz ailenle piknik tatil yapamayız istediğim zaman gel eee ben tatil yapıyorum piknikteyim olsun bırak gel il dışına çıkamazsın falan filan ufff

coderart
Memur
10 Mart 2024 16:03

Polis telefon kullanmak zorunda mı sorusuyla bu sorunun cevabı aynı. Yani hayır

Toplam 15 mesaj

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