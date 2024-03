Polis telefonunu sürekli açık tutmak zorunda mı?

Teşkilatın asalakları diye insanları yargılayamazsın. Her şeyden önce biz İNSANIZ. Bu mesleği fanatik duygularla icraa etmiyorum, sen Polis'liği fanatik bir yaşam tarzı olarak kabul etmiş olabilirsin ama insanlar böyle yaşamak zorunda değil. Kimse babasının hayrına kendi bedenine eziyet ettirmiyor, yapılan her şeyin parasal bir karşılığı var ve bunun adı maaş. Sen haklarını sorgulamazsan, sen hakkını aramazsan özlük hakların çalışma şartların nasıl düzelicek ? Adamlar teşkilatta her şeyi baskı ve sindirme yoluyla halletmeye çalışıyor. Mesai saatim bitince eve gidip ailemle vakit geçirmek isterim kimsenin de baskısına boyun eğmek istemiyorum.