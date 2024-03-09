Polis telefonunu sürekli açık tutmak zorunda mı?

bu sistem illa kabullenilmek zorundamıdır sayın devrem . doğru eskiden de öyleydi. şimdi ve gelecekte de öyle mi devam etsin. birşeylerin değişmesi modernleşmesi, gelişmesi daha iyi değilmi? hep eski zihniyetle mi yönetilsin teşkilat. ben de emekliliği hakettim. uzatmaları oynuyorum. ama hiçbir zaman bu sistemi benimsemedim. niye bırakmadın diyeceksin. biliyorsun ki bu tabanca bir yerimize değince birdaha bırakamıyorsun . bırakalım gençlere haklarını arasınlar. kendilerini geliştirsinler . konuyu açan arkadaşa cevabım şu: disiplin kanununda olmayan bir ceza verilemez eskiden bir ara öyle bir tamim yayınlamıştı baş müdür. normal şartlarda böyle bir emir verilemez , verilse de ceza verilemez ama yine de bu teşkilatta hiçbir şey olmaz demiyeceksin.

bu sistem illa kabullenilmek zorundamıdır sayın devrem . doğru eskiden de öyleydi. şimdi ve gelecekte de öyle mi devam etsin. birşeylerin değişmesi modernleşmesi, gelişmesi daha iyi değilmi? hep eski zihniyetle mi yönetilsin teşkilat. ben de emekliliği hakettim. uzatmaları oynuyorum. ama hiçbir zaman bu sistemi benimsemedim. niye bırakmadın diyeceksin. biliyorsun ki bu tabanca bir yerimize değince birdaha bırakamıyorsun . bırakalım gençlere haklarını arasınlar. kendilerini geliştirsinler . konuyu açan arkadaşa cevabım şu: disiplin kanununda olmayan bir ceza verilemez eskiden bir ara öyle bir tamim yayınlamıştı baş müdür. normal şartlarda böyle bir emir verilemez , verilse de ceza verilemez ama yine de bu teşkilatta hiçbir şey olmaz demiyeceksin.