Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Mart 2024 21:07
Geçmiş yılların genel atama sonuçlarının açıklanma tarihleri

28 Mayis 2022

01 Haziran 2021

15 Mayis 2020

04 Temmuz 2019

30 Haziran 2018

Atama döneminde ne zaman açıklanır diye soracak arkadaşlar için paylaşmak istedim şimdiden bilgi amaçlı herkesin hakkında hayırlısı olsun


polispolis47
Aday Memur
09 Mart 2024 22:26
27 Mayıs

memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
10 Mart 2024 09:38
kpss 2024 2 mi? ne genel ataması?

alpturk_64
Şef
10 Mart 2024 10:32
yanlış yerdesin kpss atama yeri değil burası
memurbeydiyiceksiniz, Dün
kpss 2024 2 mi? ne genel ataması?
Toplam 3 mesaj

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