KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Mart 2024 21:56
Mühendislik mezunu olarak AÖF'ten ne okunur?

Sevdiğim bir mühendislik bölümünü okuyorum ancak işsiz kalma korkusu yaşıyorum şu an daha 1.sınıftayım AÖF'ten önlisans okuyamıyorum sanırım lisans öğrenimi gördüğüm için atanma durumları sıkıntılı oluyor acaba AÖF'ten 4 yıllık hangi bölümü okursam en mantıklı seçimi yapmış olurum amacım iş imkanımı genişletmek.


maresca0
Aday Memur
09 Mart 2024 22:13

işletme


test4
Aday Memur
10 Mart 2024 08:38

Mühendislik bitmediği için (lisans mezunu değilsen) aöf?ten önlisans okuyup atanabilirsin. Mühendislik kazanmışsan önlisans kpss?den her türlü 80-85 yaparsın. Senin yerinde olsaydım kesinlikle şunu yapardım.

2024 Önlisans kpss 1 eylülde. O zamana kadar kpss çalış. Mühendislik kazandığın için Türkçe ve mat seni zorlamaz. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık ağırlıklı çalışırsın. Ağustos-eylül ayı gibi aöf(Anadolu) 2.üniversite?den önlisans Muhasebe ve Vergi Uygulamaları oku.(kesinlikle bu bölümü tavsiye ediyorum, başka bölüm kafanda varsa sen bilirsin) Kpss puanını aldıktan sonra okulu en kısa yoldan bitirmeye bak. Ki en kısa yol tüm dersleri verirsen bir buçuk sene. 2024 kpss 3.atamasına yetişemezsin. 3.atamadan 1 ay sonra mezun olursun (2026?nın ocak-şubat ayı gibi mezun olursun). Ara alımlar ve 4.atama yani son merkezi atamaya yetişiyorsun (son atama 2026 kpss?den 1 ay önce falan yapılır). Önceki 3 atamayı kaçırdığın için puanlar bayağı eriyecektir. Son atamada ise güzel bir puan almışsan kendine yer beğenirsin, istediğin ili veya kurumu tercih edersin.


mevo4312
Aday Memur
10 Mart 2024 15:59

Hocam kesinlikle çok haklısınız 2019 da üni kazandığımda bu yolu denemediğime o kadar pişmanım ki

test4, Dün

Mühendislik bitmediği için (lisans mezunu değilsen) aöf?ten önlisans okuyup atanabilirsin. Mühendislik kazanmışsan önlisans kpss?den her türlü 80-85 yaparsın. Senin yerinde olsaydım kesinlikle şunu yapardım.

2024 Önlisans kpss 1 eylülde. O zamana kadar kpss çalış. Mühendislik kazandığın için Türkçe ve mat seni zorlamaz. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık ağırlıklı çalışırsın. Ağustos-eylül ayı gibi aöf(Anadolu) 2.üniversite?den önlisans Muhasebe ve Vergi Uygulamaları oku.(kesinlikle bu bölümü tavsiye ediyorum, başka bölüm kafanda varsa sen bilirsin) Kpss puanını aldıktan sonra okulu en kısa yoldan bitirmeye bak. Ki en kısa yol tüm dersleri verirsen bir buçuk sene. 2024 kpss 3.atamasına yetişemezsin. 3.atamadan 1 ay sonra mezun olursun (2026?nın ocak-şubat ayı gibi mezun olursun). Ara alımlar ve 4.atama yani son merkezi atamaya yetişiyorsun (son atama 2026 kpss?den 1 ay önce falan yapılır). Önceki 3 atamayı kaçırdığın için puanlar bayağı eriyecektir. Son atamada ise güzel bir puan almışsan kendine yer beğenirsin, istediğin ili veya kurumu tercih edersin.


the back of furkan
Memur
10 Mart 2024 17:54

bitirme önlisans oku


aga34e
Aday Memur
10 Mart 2024 20:48

Hocam uzun cevabınız için teşekkür ederim söylediğiniz gerçekten çok mantıklı ancak sadece aklıma bir şey takılıyor üniversiteyi bitirme şansım olacak mı bu şekilde sanırım üniversitenin son senesi ile önlisans kpss kesişecek atamam olursa okulu bırakmak zorunda mı kalacağım bir sene kalmışken bitirmek isterdim.

test4, Dün

Mühendislik bitmediği için (lisans mezunu değilsen) aöf?ten önlisans okuyup atanabilirsin. Mühendislik kazanmışsan önlisans kpss?den her türlü 80-85 yaparsın. Senin yerinde olsaydım kesinlikle şunu yapardım.

2024 Önlisans kpss 1 eylülde. O zamana kadar kpss çalış. Mühendislik kazandığın için Türkçe ve mat seni zorlamaz. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık ağırlıklı çalışırsın. Ağustos-eylül ayı gibi aöf(Anadolu) 2.üniversite?den önlisans Muhasebe ve Vergi Uygulamaları oku.(kesinlikle bu bölümü tavsiye ediyorum, başka bölüm kafanda varsa sen bilirsin) Kpss puanını aldıktan sonra okulu en kısa yoldan bitirmeye bak. Ki en kısa yol tüm dersleri verirsen bir buçuk sene. 2024 kpss 3.atamasına yetişemezsin. 3.atamadan 1 ay sonra mezun olursun (2026?nın ocak-şubat ayı gibi mezun olursun). Ara alımlar ve 4.atama yani son merkezi atamaya yetişiyorsun (son atama 2026 kpss?den 1 ay önce falan yapılır). Önceki 3 atamayı kaçırdığın için puanlar bayağı eriyecektir. Son atamada ise güzel bir puan almışsan kendine yer beğenirsin, istediğin ili veya kurumu tercih edersin.


denizcelikk
Aday Memur
10 Mart 2024 20:57

önlisans en iyi maaş sağlık teknikerlik bölümlerinde tıbbi dökümantasyon oku derim


denizcelikk
Aday Memur
10 Mart 2024 20:58

muhasebe okursa maaşın en düşük memur maaşı olur ve sağlık kadar alımı yapılmıyor


test4
Aday Memur
10 Mart 2024 22:23

şu an tmo muhasebeci 42 falan alıyor. ki en düşük memur maaşı aldığını farz edelim, asgariye çalışmaktan çok daha iyidir. garanti meslek. mühendislik eskisi gibi değil. ilk 3-5 sene yıpratıyor, tutturursan iyi kazanmaya başlıyorsun.

denizcelikk, 6 saat önce

muhasebe okursa maaşın en düşük memur maaşı olur ve sağlık kadar alımı yapılmıyor


denizcelikk
Aday Memur
10 Mart 2024 22:35

valla ben 2024 ve sonrası için aöf bölümlerinin hiçbirini önermiyorum sınırsız kontenjanı var


test4
Aday Memur
10 Mart 2024 23:03

2024 değil de 2026 kpss için düşün o zaman. anladığım kadarıyla 2027 haziranda mühendislik bitiyor. yerinde olsam bir bölüm anadolu aöf'ten bir bölüm de atatürk aöf'ten okurum. iki diploma ile 2026 önlisans kpss'ye girerim. KİT'lere girdin mi mühendisliği aramazsın. maaşlar yüksek, giysi yardımı var, mesai, saha ıvır zıvır her şeyin parasını verirler. bırak Kit'i en düşük memur maaşına çalışsan bile piyasa mühendisliğinden iyidir. 80-85 puan alıp mühendis olan bir sürü kişi kendini aöf'e attı. aöf'ten mezun olup oradan yerleşmeye çalışıyorlar.

dostum mühendislik biraz risktir. 3-5 yıllık mezun öyle mühendisler tanıyorum aylığı 100k. adam var makine mühendisi, elektrik mühendisi piyasada çalışıyorlar vala öldürsen memur olmazlar. piyasa yapmış, çevresi var, tanınıyor. evini almış, arabasını almış, düzenini kurmuş. mühendislikte işini bilirsen isteklerine daha rahat ulaşırsın. yok bana 2-2,5 asgari yeter diyorsan memur olacaksın. ev, araba yaparsın ama kaç yılda yaparsın bilemem.

aslında buna şimdiden karar vermen lazım. mühendis olacağım diyorsan kurtlar sofrasında kendine pay koparman lazım. yok benimki garanti meslek olsun diyorsan kesinlikle aöf'ten 2 diploman olsun ki yerleşmen o kadar rahat olsun.

aga34e, 6 saat önce

Hocam uzun cevabınız için teşekkür ederim söylediğiniz gerçekten çok mantıklı ancak sadece aklıma bir şey takılıyor üniversiteyi bitirme şansım olacak mı bu şekilde sanırım üniversitenin son senesi ile önlisans kpss kesişecek atamam olursa okulu bırakmak zorunda mı kalacağım bir sene kalmışken bitirmek isterdim.

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