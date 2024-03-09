Mühendislik mezunu olarak AÖF'ten ne okunur?

2024 değil de 2026 kpss için düşün o zaman. anladığım kadarıyla 2027 haziranda mühendislik bitiyor. yerinde olsam bir bölüm anadolu aöf'ten bir bölüm de atatürk aöf'ten okurum. iki diploma ile 2026 önlisans kpss'ye girerim. KİT'lere girdin mi mühendisliği aramazsın. maaşlar yüksek, giysi yardımı var, mesai, saha ıvır zıvır her şeyin parasını verirler. bırak Kit'i en düşük memur maaşına çalışsan bile piyasa mühendisliğinden iyidir. 80-85 puan alıp mühendis olan bir sürü kişi kendini aöf'e attı. aöf'ten mezun olup oradan yerleşmeye çalışıyorlar.

dostum mühendislik biraz risktir. 3-5 yıllık mezun öyle mühendisler tanıyorum aylığı 100k. adam var makine mühendisi, elektrik mühendisi piyasada çalışıyorlar vala öldürsen memur olmazlar. piyasa yapmış, çevresi var, tanınıyor. evini almış, arabasını almış, düzenini kurmuş. mühendislikte işini bilirsen isteklerine daha rahat ulaşırsın. yok bana 2-2,5 asgari yeter diyorsan memur olacaksın. ev, araba yaparsın ama kaç yılda yaparsın bilemem.

aslında buna şimdiden karar vermen lazım. mühendis olacağım diyorsan kurtlar sofrasında kendine pay koparman lazım. yok benimki garanti meslek olsun diyorsan kesinlikle aöf'ten 2 diploman olsun ki yerleşmen o kadar rahat olsun.